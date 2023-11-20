США и союзники продолжат поддерживать Украину на поле боя — Остин

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США вместе с союзниками продолжат оказывать Украине поддержку в развязанной Россией преступной войне.

Украина продолжит получать помощь от США и партнеров

Остин отметил, что имел большую честь провести встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Он отметил, что это позволило ему снова подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны США и партнеров.

Мы вместе с нашими союзниками и партнерами продолжим оказывать поддержку Украине в удовлетворении ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных нужд, - отметил глава Пентагона. Поделиться

I was honored to meet with President @ZelenskyyUa in Kyiv today to reaffirm the United States’ steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraine’s urgent battlefield needs and long-term defense requirements. pic.twitter.com/Odv6ClgcrP — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Что известно о перспективах дальнейшей помощи от США

По информации журналистов издания, Остин заверил руководство Украины, что военная и другая поддержка будет продолжаться, несмотря на сопротивление части представителей Республиканской партии в Конгрессе.

По информации собеседников издания из состава делегации главы Пентагона, несмотря на проблемы, США смогут продлить поставки Украине дальнобойного оружия и артиллерийских боеприпасов еще некоторое время.

По словам высокопоставленного чиновника из Пентагона, Украине и Израилю в развязанных против них войнах необходимо определенное количество одинакового вооружения, однако даже при этом объемы предоставляемой обеим странам военной помощи от США не сокращаются.

Кроме этого, как отмечают журналисты издания, целью визита представителей Минобороны США в Украину также желание ознакомиться с деталями стратегии Киева в последующей войне против РФ.

В Пентагоне ожидают, что в течение зимы преступная армия РФ будет наносить массированные удары по энергетической и другой стратегической инфраструктуре в Украине.