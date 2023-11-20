Глава Пентагона неожиданно прибыл в Украину

Глава Пентагона уже в Киеве

Первыми фото Ллойда Остина на киевском железнодорожном вокзале начали публиковать украинские Телеграм-каналы.

Команда главы государства Владимира Зеленского пока никак не комментировала приезд главы Минобороны США.

Однако сам Ллойд Остин уже объяснил, для чего решил посетить Украину и поделился новым фото.

Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем, - подчеркнул глава Пентагона. Поделиться

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Почему у США возникли проблемы с помощью для Украины

Недавно официально стало известно о том, что большинство программ военной помощи Украине со стороны США потеряли финансирование и необходимо искать новые пути финансирования.

Как отмечает исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк, отдельные программы военной помощи исчерпаны.

Программа USAI, по которой покупают оружие для Украины, не имеет финансирования. И сейчас это не критично, но через недели, а еще больше – через месяцы мы будем ощущать эту ситуацию на фронте. То есть, наши военные будут ее чувствовать. Нам нужно очень по-взрослому понять, что в Штатах есть такая проблема, – пояснила она. Поделиться

Нельзя также не упомянуть, что несколько дней назад американский лидер Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании, в котором нет заложенного финансирования поддержки ни для Украины, ни для Израиля.

Он был вынужден это сделать во избежание шатдауна.