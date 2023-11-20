Глава Пентагона неожиданно прибыл в Украину

Утром 20 ноября официально стало известно, что в Киев приехал глава Министерства обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона уже в Киеве
Первыми фото Ллойда Остина на киевском железнодорожном вокзале начали публиковать украинские Телеграм-каналы.
Команда главы государства Владимира Зеленского пока никак не комментировала приезд главы Минобороны США.
Однако сам Ллойд Остин уже объяснил, для чего решил посетить Украину и поделился новым фото.
Почему у США возникли проблемы с помощью для Украины
Недавно официально стало известно о том, что большинство программ военной помощи Украине со стороны США потеряли финансирование и необходимо искать новые пути финансирования.
Как отмечает исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк, отдельные программы военной помощи исчерпаны.
Нельзя также не упомянуть, что несколько дней назад американский лидер Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании, в котором нет заложенного финансирования поддержки ни для Украины, ни для Израиля.
Он был вынужден это сделать во избежание шатдауна.
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