Глава Пентагона неожиданно прибыл в Украину
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Политика
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Глава Пентагона неожиданно прибыл в Украину

Минобороны США
Ллойд Остин
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Утром 20 ноября официально стало известно, что в Киев приехал глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона уже в Киеве

Первыми фото Ллойда Остина на киевском железнодорожном вокзале начали публиковать украинские Телеграм-каналы.

Команда главы государства Владимира Зеленского пока никак не комментировала приезд главы Минобороны США.

Однако сам Ллойд Остин уже объяснил, для чего решил посетить Украину и поделился новым фото.

Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем, - подчеркнул глава Пентагона.

Почему у США возникли проблемы с помощью для Украины

Недавно официально стало известно о том, что большинство программ военной помощи Украине со стороны США потеряли финансирование и необходимо искать новые пути финансирования.

Как отмечает исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк, отдельные программы военной помощи исчерпаны.

Программа USAI, по которой покупают оружие для Украины, не имеет финансирования. И сейчас это не критично, но через недели, а еще больше – через месяцы мы будем ощущать эту ситуацию на фронте. То есть, наши военные будут ее чувствовать. Нам нужно очень по-взрослому понять, что в Штатах есть такая проблема, – пояснила она.

Нельзя также не упомянуть, что несколько дней назад американский лидер Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании, в котором нет заложенного финансирования поддержки ни для Украины, ни для Израиля.

Он был вынужден это сделать во избежание шатдауна.

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