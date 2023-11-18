США снабдят Украину нужными комплектующими для самолетов F-16

В ведомстве добавили, что не остановят поддержку после передачи Украине боевых самолетов. Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям Лаплант заявил, что Украине нужны будут запчасти, чтобы обеспечить техническое обслуживание и продолжение полетов F-16, и США готовы это сделать.

Чтобы все мы ни поставляли украинцам, нужно также предоставить запасные части на 90 дней, пожалуйста, это базовое правило — запчасти на 90 дней, – сказал он. Поделиться

По словам представителя Пентагона, без запчастей истребители F-16 могут быть выведены из строя всего за несколько месяцев активных полетов и США не допустят этого.

Мы не допустим этого. И именно потому, что другие страны предоставляют свои самолеты, мы должны убедиться – если они не предоставят запчасти, мы найдем запчасти и предоставим их, – сказал Лаплант. Поделиться

В Пентагоне отметили, что США и партнеры, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, работают вместе, чтобы гарантировать, что у Украины есть то, что ей нужно, а также способна обеспечивать себя в долгосрочной перспективе.

Украинские пилоты учатся в США

Как сообщили в Пентагоне, Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.

В ведомстве также отметили, что украинские военные проходят обучение на F-16 как в США, так и в Европе.

Пентагон напомнил, что ранее в текущем году Госдепартамент США заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.