США забезпечать Україну потрібними комплектуючими для літаків F-16

У відомстві додали, що не припинять підтримку після передачі Україні бойових літаків. Заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лаплант заявив, що Україна потрібні будуть запчастини, щоб забезпечити технічне обслуговування та продовження польотів F-16, і США готові це зробити.

Що б всі ми не постачали українцям, треба також надати запасні частини на 90 днів, будь ласка, це базове правило — запчастини на 90 днів, – сказав він. Поширити

За словами представника Пентагону, без запчастин винищувачі F-16 можуть бути виведені з ладу всього за кілька місяців активних польотів, і США не допустять цього.

Ми не допустимо цього. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися – якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх, – сказав Лаплант. Поширити

В Пентагоні наголосили, що США та партнери, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України, працюють разом, щоб гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно, а також здатна забезпечувати себе в довгостроковій перспективі.

Українські пілоти навчаються в США

Як повідомили в Пентагоні, Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16. Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків.

У відомстві також зазначили, що українські військові проходять навчання на F-16 як у США, так і в Європі.

Пентагон нагадав, що раніше цього року Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір здійснити постачання, вивівши літаки з власних ВПС.