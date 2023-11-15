Чому Україна відправляє мало бійців на навчання на F-16 і Abrams — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може відправити на закордонні навчання більше пілотів.
Чому Україна відправляє мало бійців на навчання на F-16 і Abrams
Лідер розповів, що тренувальні місії на винищувачах F-16 вже розпочалися, але вони поки що "мінімальні".
Він пояснив, що Україна не може просто взяти пілотів, які керують літаками, та відправити за кордон опановувати іншу техніку.
Він описав, що держава має відривати частину пілотів від завдань, щоб відправити їх навчатися керувати літаками іншого класу.
Він розповів, що українські пілоти нині, хоч і не на F-16, виконують свої завдання на передовій. Зі слів Зеленського, Росія має повну перевагу у небі, але це "хоч якийсь стримувальний фактор".
Чому не відправляють більше танкістів на навчання на Abrams?
Також президент відповів на схоже запитання щодо навчань на танках Abrams. Він пояснив, що Україна має недостатню їх кількість.
Лідер висловив сподівання, що Україна розвиватиме міжнародні відносини та матиме більші постачання в майбутньому.
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