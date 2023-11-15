Почему Украина отправляет мало бойцов на обучение на F-16 и Abrams — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может отправить на зарубежные учения больше пилотов.

Почему Украина отправляет мало бойцов на обучение на F-16 и Abrams

Лидер рассказал, что тренировочные миссии на истребителях F-16 уже начались, но они пока "минимальны".

Мы хотим это ускорить и увеличить? Да! Для этого требуются и пилоты. Здесь вы должны понимать, что это сложно, потому что мы в войне, - отметил Зеленский. Поделиться

Он пояснил, что Украина не может просто взять пилотов, управляющих самолетами, и отправить за границу овладевать другой техникой.

Мы в войне. Это значит, что наши пилоты сейчас воюют, подчеркнул президент. Поделиться

Он описал, что государство должно отрывать часть пилотов от задач, чтобы отправить их учиться управлять самолетами другого класса.

Поэтому этот баланс военные должны организовывать специально так, чтобы не потерять тот флот, который у нас есть, — подчеркнул политик. Поделиться

Он рассказал, что украинские пилоты сейчас, хоть и не на F-16, выполняют свои задачи на передовой. По словам Зеленского, у России есть полное преимущество в небе, но это "хоть какой-то сдерживающий фактор".

Там у нас очень профессиональные ребята, уничтожившие с начала войны очень много российских самолетов. То есть, всех отправить невозможно, — добавил он. Поделиться

Почему не отправляют больше танкистов на обучение на Abrams?

Также президент ответил на схожий вопрос об учениях на танках Abrams. Он пояснил, что у Украины недостаточное их количество.

У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams – не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу, – сказал Зеленский. Поделиться

Лидер выразил надежду, что Украина будет развивать международные отношения и будет иметь больше поставок в будущем.