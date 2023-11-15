Почему Украина отправляет мало бойцов на обучение на F-16 и Abrams — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может отправить на зарубежные учения больше пилотов.
Почему Украина отправляет мало бойцов на обучение на F-16 и Abrams
Лидер рассказал, что тренировочные миссии на истребителях F-16 уже начались, но они пока "минимальны".
Он пояснил, что Украина не может просто взять пилотов, управляющих самолетами, и отправить за границу овладевать другой техникой.
Он описал, что государство должно отрывать часть пилотов от задач, чтобы отправить их учиться управлять самолетами другого класса.
Он рассказал, что украинские пилоты сейчас, хоть и не на F-16, выполняют свои задачи на передовой. По словам Зеленского, у России есть полное преимущество в небе, но это "хоть какой-то сдерживающий фактор".
Почему не отправляют больше танкистов на обучение на Abrams?
Также президент ответил на схожий вопрос об учениях на танках Abrams. Он пояснил, что у Украины недостаточное их количество.
Лидер выразил надежду, что Украина будет развивать международные отношения и будет иметь больше поставок в будущем.
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