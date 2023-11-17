Як Росія готується до постачання Україні F-16 — попередження розвідки Британії

Згідно з даними британських розвідників, влада РФ дійсно стурбована майбутнім постачанням Україні сучасних винищувачів. Враховуючи це, країна-агресорка вирішила прискорити інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

РФ боїться, що Україна зможе переломити ситуацію на фронті після отримання F-16

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що Російська Федерація, цілком можливо, вперше почала використовувати літак раннього попередження та керування повітряним рухом А-50 для визначення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальньої дії SA-21 (C-400).

За словами іноземних експертів, це доповнює ключове завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.

У порівнянні зі звичайним наземним радаром C-400, А-50 може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту. Ймовірно, Росія прискорила інтеграцію А-50 і С-400 частково тому, що її непокоїть перспектива розгортання Україною бойових літаків, які постачатиме Захід. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jwKWxO7xjl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 17, 2023

Росія може ризикнути, щоб захистити своїх солдатів від F-16

Міноборони Великої Британії озвучує попередження, що країна-агресорка може піти на більший ризик та розмістити літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль.

Не можна також не згадати про те, що після втрати кількох ЗРК С-400 команда Володимира Путіна розмірковує про проведення перерозподілу стратегічних засобів протиповітряної оборони, а також навіть послаблення своєї протиповітряної оборони в інших місцях.