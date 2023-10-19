Швеція наближається до відправки Україні винищувачів Gripen — Politico

Швеція може передати Україні свої високотехнологічні винищувачі Saab JAS 39 Gripen, які були розроблені для протидії російській ППО ще під час холодної війни.

Уряд Швеції веде підготовку щодо передачі винищувачів

Politico пише, що протягом останніх тижнів правоцентристський уряд обережно готував ґрунт для можливого розміщення літаків в Україні після заяв Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують відправити F-16 до Києва.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон раніше заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних типів підтримки винищувачам України, включаючи експорт або дарування літаків Gripen.

Військові мають доповісти про це до 6 листопада.

Нагадаємо, що Швеція вже відправила Україні переносні протитанкові ракети, бронетехніку та артилерійські системи. У 14-му пакеті були, зокрема, запчастини та боєприпаси до них.

Як Gripen допоможе Україні

Стефан Унгерт, фахівець з протиповітряної оборони Шведського агентства оборонних досліджень, назвав передачу літаків це «питанням часу».

Якби Швеція вирішила відправити літаки, експерти припускають, що це могло б тривати до року, оскільки пілотам та інженерам знадобиться навчання.

Навіть відносно невелика кількість літаків, скажімо, 10, принесе велику користь як в оперативному, так і в моральному плані для України, — сказав Унгерт. Поширити

Gripen вважається відносно дешевим і простим в обслуговуванні, і він може працювати з коротших, вузьких злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані посадочні смуги на прямих ділянках шосе.

Це зменшує ризик скупчення літаків на більшій базі та їх знищення однією атакою противника.

Аналітики Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру, відзначили у минулорічній доповіді, що Gripen спеціально обладнаний для протидії російським винищувачам і ракетним радарам «земля-повітря».