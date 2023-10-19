Швеция приближается к отправке Украине истребителей Gripen — Politico

Швеция может передать Украине свои высокотехнологичные истребители Saab JAS 39 Gripen, разработанные для противодействия российской ПВО еще во время холодной войны.

Правительство Швеции ведет подготовку по передаче истребителей

Politico пишет, что в последние недели правоцентристское правительство осторожно готовило почву для возможного размещения самолетов в Украину после заявлений Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что они планируют отправить F-16 в Киев.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние на оказание различных типов поддержки истребителям Украины, включая экспорт или дарение самолетов Gripen.

Военные должны доложить об этом до 6 ноября.

Напомним, что Швеция уже отправила Украине переносные противотанковые ракеты, бронетехнику и артиллерийские системы. В 14 пакете были, в частности, запчасти и боеприпасы к ним.

Как Gripen поможет Украине

Стефан Унгерт, специалист по противовоздушной обороне Шведского агентства оборонных исследований, назвал передачу самолетов «вопросом времени».

Если бы Швеция решила отправить самолеты, эксперты предполагают, что это могло бы продолжаться до года, поскольку пилотам и инженерам понадобится обучение.

Даже относительно небольшое количество самолетов, скажем, 10, принесет большую пользу как в оперативном, так и моральном плане для Украины, — сказал Унгерт. Поделиться

Gripen считается относительно дешевым и простым в обслуживании, и он может работать с более коротких, узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные посадочные полосы на прямых участках шоссе.

Это уменьшает риск скопления самолетов на большей базе и их уничтожение одной атакой противника.

Аналитики Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра, отметили в докладе прошлого года, что Gripen специально оборудован для противодействия российским истребителям и ракетным радарам «земля-воздух».