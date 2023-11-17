Как Россия готовится к передаче Украине F-16 — предупреждение разведки Британии

Согласно данным британских разведчиков, власти РФ действительно озабочены будущими поставками Украине современных истребителей. Учитывая это, страна-агрессорка решила ускорить интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.
Россия боится, что Украина сможет переломить ситуацию на фронте после получения F-16
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что Российская Федерация, возможно, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для своего зенитно-ракетного комплекса дальнего действия SA-21 (C-400).
По словам иностранных экспертов, это дополняет ключевую задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.
Россия может рискнуть, чтобы защитить своих солдат от F-16
Минобороны Великобритании озвучивает предупреждение, что страна-агрессорка может пойти на больший риск и разместить самолет А-50 поближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль.
Нельзя также не упомянуть о том, что после потери нескольких ЗРК С-400 команда Владимира Путина рассуждает о проведении перераспределения стратегических средств противовоздушной обороны, а также ослаблении своей противовоздушной обороны в других местах.
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