Как Россия готовится к передаче Украине F-16 — предупреждение разведки Британии

Согласно данным британских разведчиков, власти РФ действительно озабочены будущими поставками Украине современных истребителей. Учитывая это, страна-агрессорка решила ускорить интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Россия боится, что Украина сможет переломить ситуацию на фронте после получения F-16

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что Российская Федерация, возможно, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для своего зенитно-ракетного комплекса дальнего действия SA-21 (C-400).

По словам иностранных экспертов, это дополняет ключевую задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.

По сравнению с обычным наземным радаром C-400 А-50 может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на больших расстояниях благодаря высоте полета. Вероятно, Россия ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной боевых самолетов, которые будет поставлять Запад. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jwKWxO7xjl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 17, 2023

Россия может рискнуть, чтобы защитить своих солдат от F-16

Минобороны Великобритании озвучивает предупреждение, что страна-агрессорка может пойти на больший риск и разместить самолет А-50 поближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль.

Нельзя также не упомянуть о том, что после потери нескольких ЗРК С-400 команда Владимира Путина рассуждает о проведении перераспределения стратегических средств противовоздушной обороны, а также ослаблении своей противовоздушной обороны в других местах.