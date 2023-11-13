В Румынии стартуют обучение украинских пилотов на F-16

В Румынии начинаются учения украинских пилотов на F-16. Сегодня там открывается Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти.

Где пройдут обучение украинских пилотов

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен в понедельник, 13 ноября, открывают Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, где пройдут обучение украинских пилотов.

Обучение в центре, расположенном в 150 километрах к востоку от Бухареста, будет длиться около шести месяцев.

Также сообщается, что компания Lockheed, производящая F-16, предоставила инструкторов и технический персонал для проведения учений.

Что известно об обучении украинских пилотов

25 октября стало известно, что украинские пилоты уже совершили первые полеты на F-16, закончив обучение на авиатренажерах.

В настоящее время украинские военные продолжают обучение на территории стран-партнеров, в частности, США, Румынии, Бельгии.

25 октября украинские пилоты уже начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

При этом 22 октября спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

Напомним, что 16 мая Великобритания, Нидерланды и Франция объявили о создании «коалиции истребителей» для предоставления Украине F-16.

Позже США с союзниками подтвердили, что предоставит Украине самолеты.

В августе во время визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

В сентябре премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что его страна рассматривает передачу Украине F-16.