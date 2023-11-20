Рейтинг Байдена резко упал — уже известна причина

Рейтинг главы Белого дома Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за все время его президентства – 40%. Как удалось узнать журналистам, это произошло на фоне недовольства американцами его политики в войне между Израилем и ХАМАС.

Что происходит с рейтингом Байдена

Согласно данным национального опроса NBC News, уменьшение поддержки действующего американского лидера наиболее заметно среди демократов.

Последние жалуются, что Израиль использует слишком жесткие методы во время войны с террористами ХАМАС в Газе.

Также не одобряют подход президента США избиратели в возрасте от 18 до 34 лет, которых также не устраивает, как развиваются события на Ближнем Востоке.

По словам социолога-демократа Джеффа Горвитта из Hart Research Associates, прямо сейчас действующий глава Белого дома оказался в уникально низкой точке своего президентства.

А все потому, что избиратели не поддерживают его внешнеполитические решения и действия.

У Трампа есть шанс победить Байдена во время президентской гонки

В результатах опроса также отмечено, что только треть всех избирателей поддерживают внешнюю политику Байдена.

Следует обратить внимание на то, что это на 8 пунктов меньше, чем было в сентябре.

62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что не одобряют внешнюю политику президента. Только 34% всех избирателей одобряют то, как Байден ведет себя во время войны между Израилем и ХАМАС. Поделиться

Более того, выяснилось, что действующий американский лидер отстает от бывшего президента Дональда Трампа в гипотетическом поединке на всеобщих выборах, хотя его отставание находится в пределе погрешности.

Что важно понимать, Трампа поддерживают 46% зарегистрированных избирателей, а Байден – 44%.