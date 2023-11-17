Байден подписал временный бюджет без помощи Украине — известна причина

Американский лидер Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании, в котором нет заложенного финансирования поддержки ни для Украины, ни для Израиля. Что важно понимать, он был вынужден это сделать, чтобы избежать шатдауна (прекращение работы правительства - ред.)

Байден был вынужден временно отказаться от помощи Украине

Как уже упоминалось ранее, американский Сенат окончательно одобрил пакет вечером 15 ноября примерно за 48 часов до крайнего срока перед остановкой работы правительства в полночь 18 ноября.

В Белом доме обращают внимание на то, что проект продолжит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля 2024 года.

Законопроект продолжает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля. Поделиться

Что важно понимать, таким образом, глава Белого дома перенес борьбу с республиканцами в Конгрессе США за федеральный бюджет в новый год.

Законопроект о расходах не включает предложение Джо Байдена о 106 миллиардах долларов помощи для Израиля и Украины.

Есть ли еще у Украины шанс получить масштабную помощь от США

Согласно данным американских журналистов, объединенный пакет законопроектов, включающий помощь Израиля, Украины, Тайваня и усиление границы, намеревались рассмотреть в Сенате после Дня благодарения 23 ноября.

Недавно конгрессмен-республиканец Дон Бейкон официально подтвердил, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также сколько примерно денег хотят выделить Киеву.

По его словам, обсуждение этого вопроса может состояться в декабре.

Республиканцы неоднократно призывали вынести помощь Украине на рассмотрение отдельно, но рассматривать ее в тандеме с изменением законодательства США об усилении проверок мигрантов на границе.