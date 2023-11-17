Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні — відома причина

Американський лідер Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування, у якому немає закладеного фінансування підтримки ні для України, ні для Ізраїлю. Що важливо розуміти, він був вимушений це зробити, що уникнути шатдауну (припинення роботи уряду - ред.)

Байден був змушений тимчасово відмовитися від допомоги Україні

Як уже згадувалося раніше, американський Сенат остаточно схвалив пакет ввечері 15 листопада, приблизно за 48 годин до крайнього терміну перед зупинкою роботи уряду опівночі 18 листопада.

У Білому домі звертають увагу на те, що проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого 2024 року.

Законопроєкт продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та енергетика. Решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого. Поширити

Що важливо розуміти, у такий спосіб очільник Білого дому переніс боротьбу з республіканцями в Конгресі США за федеральний бюджет у новий рік.

Законопроєкт про витрати не включає пропозицію Джо Байдена про 106 мільярдів доларів допомоги для Ізраїлю та України.

Чи є ще в України шанс отримати масштабну допомогу від США

Згідно з даними американських журналістів, об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, мали намір розглянути у Сенаті після Дня подяки 23 листопада.

Нещодавно конгресмен-республіканець Дон Бейкон офіційно підтвердив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву.

За його словами, розгляд може відбутися у грудні.

Республіканці неодноразово закликали винести допомогу Україні на розгляд окремо, але розглядати її у тандемі зі зміною законодавства США щодо посилення перевірок мігрантів на кордоні.