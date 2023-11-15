Таємна допомога. Пентагон збільшив постачання озброєння до Ізраїлю — Bloomberg

США щодня поставляють до Ізраїля зброю та техніку, яка навіть не проходить офіційно.

США таємно допомагають Ізраїлю у війні

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки без публічного афішування збільшило постачання військової допомоги до Ізраїлю. Боєприпаси та ракети передаються "майже щодня".

Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон виконує запити Армії оборони Ізраїлю, які включають збільшення кількості ракет з лазерним наведенням для парку бойових вертольотів Apache, а також 155-мм снаряди, прилади нічного бачення, боєприпаси для знищення бункерів і нові армійські машини.

Такі дані випливають із внутрішнього списку Міноборони США, йдеться у публікації.

Постачання цих американських озброєнь до Ізраїлю виходить за рамки оголошеної передачі ракет-перехоплювачів для системи "Залізний купол" та "розумних бомб" Boeing Co.

Зброя, яку Ізраїль шукає в ході боротьби з ХАМАСом, визнаною терористичним угрупованням у США та Європейському Союзі, перерахована в документі під назвою "Запити старшого лідера Ізраїлю", датованому кінцем жовтня і циркулюючим у Пентагоні, – пише видання. Поширити

Згідно з документом, зброя або вже поставляється, або Міноборони США працює над тим, щоб зробити її доступною із запасів у Штатах та Європі.

Згідно з підрахунками, станом на кінець жовтня до Ізраїлю було доставлено усі 36 000 снарядів до 30-мм гармат, 1800 запрошених протибункерних боєприпасів M141 та не менше 3500 приладів нічного бачення.

У Пентагоні не стали розкривати деталі журналістам, однак у заяві відомства зазначається, що воно "використовує кілька напрямків – від внутрішніх запасів до промислових каналів США – щоб гарантувати, що Ізраїль має засоби для самозахисту".

Ця допомога із забезпечення безпеки продовжує надходити майже щодня, – розповіли у Міноборони США. Поширити

У заяві Пентагону також йдеться про те, що Штати оперативно постачають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це не рахуючи перехоплювачі для "Залізного бані" та медичного додаткового обладнання.

ЦАХАЛ розпочав бойову операцію в лікарні Гази

Армія оборони Ізраїля в ніч проти 15 листопада розпочала військову операцію в лікарні "Шифа" у Газі, де базується угрупування ХАМАС. Бійці наголосили, що воюють із терористами, а не з цивільним населенням міста.

Ізраїльські військові зазначили, що операцію розпочато "на основі розвідувальної інформації та оперативної необхідності".

І підкреслили, що в їхніх лавах є бригади медиків та фахівці, які говорять арабською. Ці люди пройшли спеціальну підготовку і мають на меті убезпечити громадянське населення, яке ХАМАС використовує як живий щит.

Адже терористи, що ведуть бойові дії на території медичної установи, ставлять під загрозу її захищений міжнародним правом статус.

Вчора ЦАХАЛ ще раз повідомив відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії на території лікарні повинні бути припинені протягом 12 годин. На жаль, цього не сталося, – йдеться у повідомленні. Поширити

Насамкінець ЦАХАЛ вкотре закликав терористів ХАМАС здатися.