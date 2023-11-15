Тайная помощь. Пентагон увеличил поставки вооружений в Израиль — Bloomberg

США ежедневно поставляют в Израиль оружие и технику, которая даже не проходит официально.

США тайно помогают Израилю в войне

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки без публичного афиширования увеличило поставки военной помощи в Израиль. Боеприпасы и ракеты передаются почти ежедневно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пентагон выполняет запросы Армии обороны Израиля, включающие увеличение количества ракет с лазерной наводкой для парка боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины.

Такие данные следует из внутреннего списка Минобороны США, говорится в публикации.

Снабжение этих американских вооружений в Израиль выходит за рамки объявленной передачи ракет-перехватчиков для системы "Железный купол" и "умных бомб" Boeing Co.

Оружие, которое Израиль ищет в ходе борьбы с ХАМАСом, признанным террористической группировкой в США и Европейском Союзе, перечислено в документе под названием "Запросы старшего лидера Израиля", датированном концом октября и циркулирующим в Пентагоне, – пишет издание. Поделиться

Согласно документу, оружие либо уже поставляется, либо Минобороны США работает над тем, чтобы сделать его доступным из запасов в Штатах и Европе.

Согласно подсчетам, по состоянию на конец октября в Израиль были доставлены все 36 000 снарядов в 30-мм пушек, 1800 приглашенных противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.

В Пентагоне не стали раскрывать детали журналистам, однако в заявлении ведомства отмечается, что оно "использует несколько направлений – от внутренних запасов до промышленных каналов США – чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для самозащиты".

Эта помощь по обеспечению безопасности продолжает поступать почти каждый день, – рассказали в Минобороны США. Поделиться

В заявлении Пентагона также говорится, что Штаты оперативно поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это кроме перехватчиков для "Железного бани" и медицинского дополнительного оборудования.

ЦАХАЛ начал боевую операцию в больнице Газы

Армия обороны Израиля в ночь на 15 ноября начала военную операцию в больнице "Шифа" в Газе, где базируется группировка ХАМАС. Бойцы отметили, что воюют с террористами, а не гражданским населением города.

Израильские военные отметили, что операция начата "на основе разведывательной информации и оперативной необходимости".

И подчеркнули, что в их рядах есть бригады медиков и специалисты, которые говорят на арабском. Эти люди прошли специальную подготовку и преследуют цель обезопасить гражданское население, которое ХАМАС использует как живой щит.

Ведь террористы, ведущие боевые действия на территории медицинского учреждения, ставят под угрозу его защищенный международным правом статус.

Вчера ЦАХАЛ еще раз сообщил соответствующим органам власти в Газе, что все военные действия на территории больницы должны быть приостановлены в течение 12 часов. К сожалению, этого не произошло, – говорится в сообщении. Поделиться

В заключение ЦАХАЛ в очередной раз призвал террористов ХАМАС сдаться.