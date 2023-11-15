Тайная помощь. Пентагон увеличил поставки вооружений в Израиль — Bloomberg

США ежедневно поставляют в Израиль оружие и технику, которая даже не проходит официально.
США тайно помогают Израилю в войне
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки без публичного афиширования увеличило поставки военной помощи в Израиль. Боеприпасы и ракеты передаются почти ежедневно.
Об этом сообщает Bloomberg.
Пентагон выполняет запросы Армии обороны Израиля, включающие увеличение количества ракет с лазерной наводкой для парка боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины.
Такие данные следует из внутреннего списка Минобороны США, говорится в публикации.
Снабжение этих американских вооружений в Израиль выходит за рамки объявленной передачи ракет-перехватчиков для системы "Железный купол" и "умных бомб" Boeing Co.
Согласно документу, оружие либо уже поставляется, либо Минобороны США работает над тем, чтобы сделать его доступным из запасов в Штатах и Европе.
Согласно подсчетам, по состоянию на конец октября в Израиль были доставлены все 36 000 снарядов в 30-мм пушек, 1800 приглашенных противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.
В Пентагоне не стали раскрывать детали журналистам, однако в заявлении ведомства отмечается, что оно "использует несколько направлений – от внутренних запасов до промышленных каналов США – чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для самозащиты".
В заявлении Пентагона также говорится, что Штаты оперативно поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это кроме перехватчиков для "Железного бани" и медицинского дополнительного оборудования.
ЦАХАЛ начал боевую операцию в больнице Газы
Армия обороны Израиля в ночь на 15 ноября начала военную операцию в больнице "Шифа" в Газе, где базируется группировка ХАМАС. Бойцы отметили, что воюют с террористами, а не гражданским населением города.
Израильские военные отметили, что операция начата "на основе разведывательной информации и оперативной необходимости".
И подчеркнули, что в их рядах есть бригады медиков и специалисты, которые говорят на арабском. Эти люди прошли специальную подготовку и преследуют цель обезопасить гражданское население, которое ХАМАС использует как живой щит.
Ведь террористы, ведущие боевые действия на территории медицинского учреждения, ставят под угрозу его защищенный международным правом статус.
В заключение ЦАХАЛ в очередной раз призвал террористов ХАМАС сдаться.
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