Израиль не собирается передавать территорию Газы под контроль Палестинской автономии

После окончания военной операции израильских военных против боевиков палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газы анклав будет руководствоваться подконтрольной Израилю администрацией.

Что известно о планах Израиля по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что первоочередной задачей является уничтожение террористов ХАМАС.

Как только с ХАМАС будет покончено, Израиль создаст на территории Газы гражданскую администрацию.

Гражданские власти должны сотрудничать для достижения двух целей: одна – демилитаризировать Газу, а вторая – дерадикализировать Газу. И я должен сказать, что палестинские власти, к сожалению, потерпели неудачу в обоих пунктах, - подчеркнул глава израильского правительства. Поделиться

Он отметил, что необходимо избежать попадания в так называемую "кроличью нору" при создании гражданской администрации в Газе.

Мы должны дать Газе лучшее будущее, давайте не возвращать ее в неудачное прошлое. Давайте создадим там другую реальность, – призвал израильский премьер. Поделиться

Что известно о военных целях Израиля на территории Газы

Нетаньяху подчеркнул, что военно-политическое руководство Израиля круглосуточно работает над вопросом возвращения более 200 заложников, находящихся в плену террористов ХАМАС.

Нетаньяху отметил, что несколько раз встречался с родственниками заложников, которых ХАМАС захватил во время атаки на Израиль 7 октября, и это разрывает сердце.

Он заявил, что "весь мир должен присоединиться" к освобождению заложников и сказал, что единственным реальным условием для прекращения огня должно быть освобождение людей из плена террористов ХАМАС.

Нетаньяху также не стал отвечать на вопрос, берет ли он на себя ответственность за то, что власти Израиля допустили события 7 октября.