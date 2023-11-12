Ізраїль не збирається передавати територію Гази під контроль Палестинської автономії

Після закінчення військової операції ізраїльських військових проти бойовиків палестинського угруповання ХАМАС на території сектора Гази анклав буде керуватись підконтрольною Ізраїлю адміністрацією.

Що відомо про плани Ізраїля щодо Гази

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що першочерговим завданням є знищення терористів ХАМАС.

Як тільки із ХАМАС буде покінчено Ізраїль створить на території Гази цивільну адміністрацію.

Цивільна влада повинна співпрацювати для досягнення двох цілей: одна — демілітаризувати Газу, а друга — дерадикалізувати Газу. І я повинен сказати, що палестинська влада, на жаль, зазнала невдачі в обох пунктах, - підкреслив глава ізраїльського уряду. Поширити

Він зазначив, що необхідно уникнути потрапляння у так звану “кролячу нору” ри створенні цивільної адміністрації в Газі.

Ми повинні дати Газі краще майбутнє, давайте не повертати її до невдалого минулого. Давайте створимо там іншу реальність, - закликав ізраїльський прем’єр. Поширити

Що відомо про військові цілі Ізраїля на території Гази

Нетаньяху підкреслив, що військово-політичне керівництво Ізраїля цілодобово працює над питанням повернення понад 200 заручників, які перебувають у полоні терористів ХАМАС.

Нетаньяху зазначив, що кілька разів зустрічався з родичами заручників, яких ХАМАС захопив під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, і "це розриває серце".

Він заявив, що "весь світ має приєднатися" до звільнення заручників і сказав, що єдиною реальною умовою для припинення вогню має бути звільнення людей із полону терористів ХАМАС.

Нетаньяху також не став відповідати на запитання, чи він бере на себе відповідальність за те, що влада Ізраїлю допустила події 7 жовтня.