Ізраїль не збирається передавати територію Гази під контроль Палестинської автономії

Після закінчення військової операції ізраїльських військових проти бойовиків палестинського угруповання ХАМАС на території сектора Гази анклав буде керуватись підконтрольною Ізраїлю адміністрацією.
Що відомо про плани Ізраїля щодо Гази
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що першочерговим завданням є знищення терористів ХАМАС.
Як тільки із ХАМАС буде покінчено Ізраїль створить на території Гази цивільну адміністрацію.
Він зазначив, що необхідно уникнути потрапляння у так звану “кролячу нору” ри створенні цивільної адміністрації в Газі.
Що відомо про військові цілі Ізраїля на території Гази
Нетаньяху підкреслив, що військово-політичне керівництво Ізраїля цілодобово працює над питанням повернення понад 200 заручників, які перебувають у полоні терористів ХАМАС.
Нетаньяху зазначив, що кілька разів зустрічався з родичами заручників, яких ХАМАС захопив під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, і "це розриває серце".
Він заявив, що "весь світ має приєднатися" до звільнення заручників і сказав, що єдиною реальною умовою для припинення вогню має бути звільнення людей із полону терористів ХАМАС.
Нетаньяху також не став відповідати на запитання, чи він бере на себе відповідальність за те, що влада Ізраїлю допустила події 7 жовтня.
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