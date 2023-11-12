Ізраїль вперше продав систему ПРО "Праща Давида" іншій країні

Ізраїль продав Фінляндії систему протиракетної оборони «Праща Давида» за 317 млн євро. Це перший випадок продажу цієї системи за кордон.

Перший продаж ПРО Праща Давида

Міноборони Ізраїлю повідомило про підписання історичної угоди про закупівлю Фінляндією системи «Праща Давида».

Угода оцінюється приблизно в 317 мільйонів євро.

Director General MG (Res) Eyal Zamir signed an agreement for the sale of the "David's Sling" to Finland valued at approx. 317 million EUR. It is one of the world's leading systems for intercepting advanced threats including ballistic missiles, cruise missiles, aircraft & drones. pic.twitter.com/lqeAxy7WiK — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 12, 2023

Праща Давида є однією з провідних у світі систем для перехоплення передових загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети, літаки та безпілотники. Система продемонструвала високоефективні можливості під час війни, що триває, у ряді складних сценаріїв. Поширити

Ця система спільно була розроблена Ізраїлем та США. Вона може перехоплювати повітряні цілі в діапазоні від 40 до 300 км.

Як відомо, Фінляндія розмістила замовлення на «Пращу Давида» у квітні 2023 року.

У Міноборони Фінляндії зазначили, що нова система ПРО значно розширить радіус дії засобів ППО наземного базування країни.

ППО Ізраїлю та Україна

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна неодноразово закликала Ізраїль допомогти в захисті українського неба від російських атак.

У червні 2023 року стало відомо, що Ізраїль не буде передати Україні свою систему ППО "Залізний купол", через побоювання, що вона може потрапити до рук Ірану.

Якби ця система потрапила до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися б беззахисними та під загрозою, - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Поширити

Ізраїль не надає військової допомоги Україні, тому що потребує хороших відносин з Росією для ударів по іранських цілях у Сирії.