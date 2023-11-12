Ізраїль вперше продав систему ПРО "Праща Давида" іншій країні

Ізраїль продав Фінляндії систему протиракетної оборони «Праща Давида» за 317 млн євро. Це перший випадок продажу цієї системи за кордон.
Перший продаж ПРО Праща Давида
Міноборони Ізраїлю повідомило про підписання історичної угоди про закупівлю Фінляндією системи «Праща Давида».
Угода оцінюється приблизно в 317 мільйонів євро.
Ця система спільно була розроблена Ізраїлем та США. Вона може перехоплювати повітряні цілі в діапазоні від 40 до 300 км.
Як відомо, Фінляндія розмістила замовлення на «Пращу Давида» у квітні 2023 року.
У Міноборони Фінляндії зазначили, що нова система ПРО значно розширить радіус дії засобів ППО наземного базування країни.
ППО Ізраїлю та Україна
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна неодноразово закликала Ізраїль допомогти в захисті українського неба від російських атак.
У червні 2023 року стало відомо, що Ізраїль не буде передати Україні свою систему ППО "Залізний купол", через побоювання, що вона може потрапити до рук Ірану.
Ізраїль не надає військової допомоги Україні, тому що потребує хороших відносин з Росією для ударів по іранських цілях у Сирії.
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