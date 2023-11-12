Израиль впервые продал систему ПРО "Праща Давида" другой стране

Израиль продал Финляндии систему противоракетной обороны "Праща Давида" за 317 млн евро. Это первый случай продажи этой системы за границу.

Первая продажа О Праще Давида

Минобороны Израиля сообщило о подписании исторического соглашения о закупке Финляндией системы «Праща Давида».

Соглашение оценивается примерно в 317 миллионов евро.

Director General MG (Res) Eyal Zamir signed an agreement for the sale of the "David's Sling" to Finland valued at approx. 317 million EUR. It is one of the world's leading systems for intercepting advanced threats including ballistic missiles, cruise missiles, aircraft & drones. pic.twitter.com/lqeAxy7WiK — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 12, 2023

Праща Давида - одна из ведущих в мире систем для перехвата передовых угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты и беспилотники. Система продемонстрировала высокоэффективные возможности во время продолжающейся войны в ряде сложных сценариев. Поделиться

Эта система была совместно разработана Израилем и США. Она может перехватывать воздушные цели в диапазоне от 40 до 300 км.

Как известно, Финляндия разместила заказ на Пращу Давида в апреле 2023 года.

Минобороны Финляндии отметили, что новая система ПРО значительно расширит радиус действия средств ПВО наземного базирования страны.

ПВО Израиля и Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина неоднократно призывала Израиль помочь в защите украинского неба от российских атак.

В июне 2023 года стало известно, что Израиль не будет передать Украине свою систему ПВО "Железный купол" из-за опасений, что она может попасть в руки Ирана.

Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными и под угрозой, - сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Поделиться

Израиль не оказывает военной помощи Украине, потому что нуждается в хороших отношениях с Россией для ударов по иранским целям в Сирии.