Израиль впервые продал систему ПРО "Праща Давида" другой стране

Израиль продал Финляндии систему противоракетной обороны "Праща Давида" за 317 млн евро. Это первый случай продажи этой системы за границу.
Первая продажа О Праще Давида
Минобороны Израиля сообщило о подписании исторического соглашения о закупке Финляндией системы «Праща Давида».
Соглашение оценивается примерно в 317 миллионов евро.
Эта система была совместно разработана Израилем и США. Она может перехватывать воздушные цели в диапазоне от 40 до 300 км.
Как известно, Финляндия разместила заказ на Пращу Давида в апреле 2023 года.
Минобороны Финляндии отметили, что новая система ПРО значительно расширит радиус действия средств ПВО наземного базирования страны.
ПВО Израиля и Украины
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина неоднократно призывала Израиль помочь в защите украинского неба от российских атак.
В июне 2023 года стало известно, что Израиль не будет передать Украине свою систему ПВО "Железный купол" из-за опасений, что она может попасть в руки Ирана.
Израиль не оказывает военной помощи Украине, потому что нуждается в хороших отношениях с Россией для ударов по иранским целям в Сирии.
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