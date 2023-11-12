Израиль впервые продал систему ПРО "Праща Давида" другой стране
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль впервые продал систему ПРО "Праща Давида" другой стране

Israel`s Ministry of Defense
Праща Давида
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Израиль продал Финляндии систему противоракетной обороны "Праща Давида" за 317 млн евро. Это первый случай продажи этой системы за границу.

Первая продажа О Праще Давида

Минобороны Израиля сообщило о подписании исторического соглашения о закупке Финляндией системы «Праща Давида».

Соглашение оценивается примерно в 317 миллионов евро.

Праща Давида - одна из ведущих в мире систем для перехвата передовых угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты и беспилотники. Система продемонстрировала высокоэффективные возможности во время продолжающейся войны в ряде сложных сценариев.

Эта система была совместно разработана Израилем и США. Она может перехватывать воздушные цели в диапазоне от 40 до 300 км.

Как известно, Финляндия разместила заказ на Пращу Давида в апреле 2023 года.

Минобороны Финляндии отметили, что новая система ПРО значительно расширит радиус действия средств ПВО наземного базирования страны.

ПВО Израиля и Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина неоднократно призывала Израиль помочь в защите украинского неба от российских атак.

В июне 2023 года стало известно, что Израиль не будет передать Украине свою систему ПВО "Железный купол" из-за опасений, что она может попасть в руки Ирана.

Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными и под угрозой, - сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Израиль не оказывает военной помощи Украине, потому что нуждается в хороших отношениях с Россией для ударов по иранским целям в Сирии.

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