Макрон закликав Ізраїль припинити вбивства жінок і немовлят у Газі

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Ізраїль припинити вбивати немовлят і жінок у Газі. Він заявив, що "діям Ізраїля в Газі немає виправдання".

Що сказав Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази та вбивства мирних жителів, серед яких – жінки і діти.

Він наголосив, що Франція чітко засуджує терористичні дії ХАМАС, але, визнаючи право Ізраїлю захищати себе, "ми закликаємо їх припинити ці бомбардування" в Газі.

Де-факто – сьогодні бомбардують цивільних – де-факто. Ці діти, ці жінки, ці старі люди піддаються бомбардуванням і гинуть. Для цього немає жодних підстав і жодної легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися, – сказав французький президент. Поширити

Коли його запитали, чи хоче він, щоб інші лідери – в тому числі в США і Великій Британії – приєдналися до його закликів до припинення вогню, він відповів: "Сподіваюся, що так і буде".

Макрон також відмовився сказати, що Ізраїль порушив міжнародне право в Газі.

"Я не суддя. Я глава держави", – зазначив він, додавши, що було б неправильно критикувати Ізраїль, "партнера і друга", таким чином лише через місяць після нападу на нього. Поширити

Ізраїль стверджує, що атакує військові цілі відповідно до міжнародного права та вживає заходів для зменшення жертв серед цивільного населення, наприклад, попереджає перед ударами та закликає людей евакуюватися.

В Ізраїлі відреагували на слова Макрона

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу швидко відреагував на коментарі Макрона, заявивши, що країни повинні засуджувати ХАМАС, а не Ізраїль.

Злочини, які ХАМАС скоює сьогодні в Газі, будуть скоєні завтра в Парижі, Нью-Йорку та в будь-якій точці світу, – йдеться в заяві офісу Нетаньягу. Поширити

Армія Ізраїлю, за його словами, намагається переміщати громадянське населення з районів, де ведуться бої, тоді як ХАМАС використовує їх як "живий щит". Про подібні випадки раніше говорив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.