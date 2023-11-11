Макрон закликав Ізраїль припинити вбивства жінок і немовлят у Газі

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Ізраїль припинити вбивати немовлят і жінок у Газі. Він заявив, що "діям Ізраїля в Газі немає виправдання".
Що сказав Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази та вбивства мирних жителів, серед яких – жінки і діти.
Він наголосив, що Франція чітко засуджує терористичні дії ХАМАС, але, визнаючи право Ізраїлю захищати себе, "ми закликаємо їх припинити ці бомбардування" в Газі.
Коли його запитали, чи хоче він, щоб інші лідери – в тому числі в США і Великій Британії – приєдналися до його закликів до припинення вогню, він відповів: "Сподіваюся, що так і буде".
Макрон також відмовився сказати, що Ізраїль порушив міжнародне право в Газі.
Ізраїль стверджує, що атакує військові цілі відповідно до міжнародного права та вживає заходів для зменшення жертв серед цивільного населення, наприклад, попереджає перед ударами та закликає людей евакуюватися.
В Ізраїлі відреагували на слова Макрона
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу швидко відреагував на коментарі Макрона, заявивши, що країни повинні засуджувати ХАМАС, а не Ізраїль.
Армія Ізраїлю, за його словами, намагається переміщати громадянське населення з районів, де ведуться бої, тоді як ХАМАС використовує їх як "живий щит". Про подібні випадки раніше говорив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
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