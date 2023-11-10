Армія оборони Ізраїлю захопила ключові опорні пункти бойовиків ХАМАС у Газі — відео

ЦАХАЛ захопив ключові локації бойовиків ХАМАС у Газі

В Армії оборони Ізраїлю 10 листопада заявили, що захопили ключові опорні пункти угруповання ХАМАС у місті Газа. Військові ізраїльської армії ліквідували близько 150 терористів.

За словами представників ЦАХАЛ, відбувся штурм головного форпосту ХАМАС "Бадер", розташованого біля табору біженців Аль-Шаті та будинків цивільних осіб. Заяву військових опубліковано на офіційному сайті ЦАХАЛ.

Там зазначили, що під час рейду на пост Бадер, який очолювала 401 бригада, війська знищили військові штаби та ракетні майданчики терористів.

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що захопили ще один пост ХАМАС у цьому районі та зруйнували завод з виробництва зброї, а також позиції для запуску ракет та тунелі. Бій із бойовиками ХАМАС, як зазначається, відбувся на узбережжі міста Газа, у готелі Blue Beach.

За словами ізраїльських військових, 30 терористів ховалися в готелі та стріляли по силам противника протитанковими ракетами.

Після його захоплення з'ясувалося, що терористи використовували номери готелю як притулок і для планування наземних та підземних атак, – кажуть у ЦАХАЛ. Поширити

Загалом під час боїв у районі Аль-Шаті, як стверджують військові Ізраїлю, вони ліквідували близько 150 бойовиків ХАМАС.

Скільки Ізраїлю коштуватиме війна з ХАМАС

Фінансове ізраїльське видання Calcalist опублікувало прогноз, посилаючись на попередні дані Міністерства фінансів Ізраїлю.

Ця оцінка базується на припущенні, що війна з ХАМАСом триватиме від 8 до 12 місяців, без участі ліванської "Хезболли", Ірану чи Ємену. Також враховується, що близько 350 тисяч мобілізованих ізраїльських резервістів незабаром повернуться до роботи.

Видання вважає, що попередня оцінка у 200 млрд шекелів, яка становить близько 10% ВВП Ізраїлю — "оптимістична".

Зазначається, що половина витрат припадає на оборону, що становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів становитиме втрата доходів, 17-20 млрд – компенсація бізнесу і 10-20 млрд шекелів – реабілітація постраждалих.