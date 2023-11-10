Армия обороны Израиля захватила ключевые опорные пункты боевиков ХАМАС в Газе — видео

Состоялся штурм ЦАХАЛ главного форпоста ХАМАС в Газе – "Бадер", расположенного у лагеря беженцев Аль-Шати и домов гражданских лиц.

ЦАХАЛ захватил ключевые локации боевиков ХАМАС в Газе

В Армии обороны Израиля 10 ноября заявили, что захватили ключевые опорные пункты группировки ХАМАС в городе Газа. Военные израильской армии ликвидировали около 150 террористов.

По словам представителей ЦАХАЛ, прошел штурм главного форпоста ХАМАС "Бадер", расположенного у лагеря беженцев Аль-Шати и домов гражданских лиц. Заявление военных опубликовано на официальном сайте ЦАХАЛ.

Там отметили, что во время рейда на пост Бадер, возглавляемого 401 бригадой, войска уничтожили военные штабы и ракетные площадки террористов.

Кроме того, в Армии обороны Израиля сообщили, что захватили еще один пост ХАМАС в этом районе и разрушили завод по производству оружия, а также позиции по запуску ракет и тоннели. Бой с боевиками ХАМАС, как отмечается, прошел на побережье города Газа, в отеле Blue Beach.

По словам израильских военных, 30 террористов скрывались в гостинице и стреляли по силам противника противотанковыми ракетами.

После его захвата выяснилось, что террористы использовали номера гостиницы как убежище и для планирования наземных и подземных атак, – говорят в ЦАХАЛ. Поделиться

В общей сложности во время боев в районе Аль-Шати, как утверждают военные Израиля, они ликвидировали около 150 боевиков ХАМАС.

Сколько Израилю будет стоить война с ХАМАС

Финансовое израильское издание Calcalist опубликовало прогноз, ссылаясь на предварительные данные Министерства финансов Израиля.

Эта оценка основана на предположении, что война с ХАМАСом будет продолжаться от 8 до 12 месяцев, без участия ливанской "Хезболлы", Ирана или Йемена. Также учитывается, что около 350 тысяч мобилизованных израильских резервистов в скором времени вернутся к работе.

Издание считает, что предварительная оценка в 200 млрд шекелей, которая составляет около 10% ВВП Израиля - "оптимистическая".

Отмечается, что половина расходов приходится на оборону, составляющую около 1 млрд шекелей в день. Еще 40-60 млрд шекелей составит потеря доходов, 17-20 млрд – компенсация бизнеса и 10-20 млрд шекелей – реабилитация пострадавших.