Пауза в войне с ХАМАС. Почему Байден призывает Нетаньяху к перемирию

Нетаньяху в ответ на такой призыв сказал Байдену, что не доверяет намерениям ХАМАС и не верит, что они готовы пойти на соглашение по заложникам.

Байден призвал Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать трехдневную паузу в войне с ХАМАС. Это необходимо для освобождения заложников.

Об этом сообщает Axios.

По словам неназванного американского чиновника, ХАМАС должен освободить 10-15 заложников и использовать трехдневную паузу для проверки личностей всех заложников и предоставления списка имен тех, кого он содержит.

Как заявили изданию два официальных представителя США и Израиля, Нетаньяху в ответ на такой призыв сказал Байдену, что не доверяет намерениям ХАМАС и не верит, что они готовы пойти на соглашение по заложникам.

Премьер, по словам источников, также добавил, что Израиль может потерять международную поддержку операции, если боевые действия прекратятся на три дня.

Такие опасения Нетаньяху якобы связаны с тем, что во время гуманитарной паузы в войне 2014 года боевики ХАМАС напали на группу израильских солдат, похитили одного из них и убили еще несколько человек.

Еще один собеседник издания отметил, что Нетаньяху не считает, что освобождение нескольких сотен заложников требует большого промежутка времени.

Канцелярия израильского премьера и Белый дом отказались подтверждать такую информацию.

Что известно о пленении ХАМАС

ХАМАС отпустил Йохевед Лифшиц и другую женщину, 79-летнюю Нурит Купер, 23 октября.

Лифшиц рассказала, что ее и ее мужа Одеда угнали из кибуца Нир Оз на юге Израиля 7 октября вооруженные боевики ХАМАС на мотоциклах и забрали в «паутину» тоннелей под Газой.

На кибуц Нир Оз напали рано утром. ХАМАС истребил небольшое общество, убив или похитив, как считается, каждого четвертого жителя, в том числе много детей.

Во время путешествия ее били палками, но Лифшиц сказала, что с большинством заложников «вели себя хорошо».

На видео можно увидеть, как освобожденная бабушка жмет руку боевику ХАМАС за несколько секунд до того, как она была передана Международному Красному Кресту на контрольно-пропускном пункте Рафах между Газой и соседним Египтом.