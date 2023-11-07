Пауза у війні з ХАМАС. Чому Байден закликає Нетаньяху до перемир'я

Нетаньяху у відповідь на такий заклик сказав Байдену, що не довіряє намірам ХАМАС і не вірить, що вони готові піти на угоду щодо заручників.

Байден закликав Нетаньяху

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зробити триденну паузу у війні з ХАМАС. Це потрібно для визволення заручників.

Про це повідомляє Axios.

За словами неназваного американського чиновника, ХАМАС має звільнити 10-15 заручників та використати триденну паузу для перевірки особистостей усіх заручників та надання списку імен тих, кого він утримує.

Як заявили виданню два офіційні представники США та Ізраїлю, Нетаньяху у відповідь на такий заклик сказав Байдену, що не довіряє намірам ХАМАС і не вірить, що вони готові піти на угоду щодо заручників.

Прем'єр, за словами джерел видання, також додав, що Ізраїль може втратити міжнародну підтримку операції, якщо бойові дії припиняться на три дні.

Такі побоювання Нетаньяху нібито пов'язані з тим, що під час гуманітарної паузи у війні 2014 року бойовики ХАМАС напали на групу ізраїльських солдатів, викрали одного з них та вбили ще кількох.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що Нетаньяху не вважає, що звільнення кількох сотень заручників потребує великого проміжку часу.

Канцелярія ізраїльського прем'єра та Білий дім відмовилися підтверджувати виданню таку інформацію.

Що відомо про полон ХАМАС

ХАМАС відпустив Йохевед Ліфшиц та іншу жінку, 79-річну Нуріт Купер, 23 жовтня.

Ліфшиц розповіла, що її та її чоловіка Одеда викрали з кібуцу Нір Оз на півдні Ізраїлю 7 жовтня озброєні бойовики ХАМАС на мотоциклах і забрали в «павутину» тунелів під Газою.

На кібуц Нір Оз напали рано-зранку. ХАМАС винищив невелику громаду, вбивши або викравши, як вважається, кожного четвертого жителя, у тому числі багато дітей.

Під час подорожі її били палицями, але Ліфшиц сказала, що з більшістю заручників «поводилися добре».

На відео можна побачити, як звільнена бабуся тисне руку бойовику ХАМАС за кілька секунд до того, як її передали Міжнародному Червоному Хресту на контрольно-пропускному пункті Рафах між Газою та сусіднім Єгиптом.