ХАМАС перетворив лікарні у Газі на військові об'єкти — Bloomberg

За твердженнями військових армії Ізраїля, бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС використовують лікарні на території сектора Гази у якості командних пунктів для керування бойовими діями.

Що відомо про військову операцію Ізраїля на території сектора Гази

За інформацією журналістів видання із посиланням на речника командування ЦАХАЛа, контр-адмірала Даніеля Хагарі, ізраїльські військові мають беззаперечні докази наявності інфраструктури терористів ХАМАС усередині та навколо двох великих клінік.

При цьому ізраїльські військові стверджують, що що штаб-квартира ХАМАС розташована під головним медичним закладом.

Використання ХАМАСом лікарень для маскування своєї військової машини має систематичний характер, - зазначає Хагарі. Поширити

Він зазначив, що побудована на гроші Катара лікарня імені шейха Хаміда бен Халіфи аль Тані розташована над тунелем, який використовує ХАМАС.

При цьому Хагарі підкреслив, що бойовики ХАМАС вели вогонь по ізраїльських військових з середини лікарні.

Представник ЦАХАЛа також зазначив, що інша клініка, Індонезійська лікарня, використовується ХАМАС для приховування підземного командно-контрольного центру.

За його словами, за 75 метрів від лікарні розташований пупусковий майданчик для ракет ХАМАС.

27 жовтня ізраїльська армія заявила, що військовий штаб ХАМАС перебуває в лабіринті тунелів і підземних комплексів під лікарнею Аль-Шіфа, найбільшим медичним комплексом Сектора Гази.

Що відомо про ситуацію у Газі

За інформацією BBC, внаслідок бойових дій між терористами ХАМАС та ізраїльськими військовими у місті Газа було зруйновано половину житлових будинків, а більше 70 містян стали вимушеними переселенцями.

Крім того, 16 із 35 лікарень Гази припинили роботу. Пошкоджено сім церков і 55 мечетей, а також 42 будівлі, що належать Близькосхідному Агентству ООН із допомоги палестинським біженцям.

Зазначається, що дані наводить саме офіційна влада Палестинської автономії, що базується на Західному березі річки Йордан, а не розташоване в Газі і підконтрольне ХАМАСу "міністерство" з аналогічною назвою.