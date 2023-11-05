ХАМАС превратил больницы в Газе в военные объекты — Bloomberg

По утверждениям военных армии Израиля, боевики палестинской террористической группировки ХАМАС используют больницы на территории сектора Газа в качестве командных пунктов для управления боевыми действиями.

Что известно о военной операции Израиля на территории сектора Газа

По информации журналистов издания со ссылкой на спикера командования ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, израильские военные имеют безоговорочные доказательства наличия инфраструктуры террористов ХАМАС внутри и вокруг двух крупных клиник.

При этом израильские военные утверждают, что штаб-квартира ХАМАС находится под главным медицинским учреждением.

Использование ХАМАСом больниц для маскировки своей военной машины носит систематический характер, - отмечает Хагари. Поделиться

Он отметил, что построенная на деньги Катара больница имени шейха Хамида бен Халифы аль Тани расположена над туннелем, который использует ХАМАС.

При этом Хагари подчеркнул, что боевики ХАМАС вели огонь по израильским военным изнутри больницы.

Представитель ЦАХАЛА также отметил, что другая клиника, Индонезийская больница, используется ХАМАС для сокрытия подземного командно-контрольного центра.

По его словам, в 75 метрах от больницы расположена пупусковая площадка для ракет ХАМАС.

27 октября израильская армия заявила, что военный штаб ХАМАС находится в лабиринте тоннелей и подземных комплексов под больницей Аль-Шифа, крупнейшим медицинским комплексом Сектора Газа.

Что известно о ситуации в Газе

По информации BBC, в результате боевых действий между террористами ХАМАС и израильскими военными в городе Газа была разрушена половина жилых домов, а более 70 горожан стали вынужденными переселенцами.

Кроме того, 16 из 35 больниц Газы прекратили работу. Повреждены семь церквей и 55 мечетей, а также 42 здания, принадлежащие Ближневосточному Агентству ООН по палестинским беженцам.

Отмечается, что данные приводят именно официальные власти Палестинской автономии, базирующиеся на Западном берегу реки Иордан, а не расположенное в Газе и подконтрольное ХАМАСу "министерство" с аналогичным названием.