Допомога Україні. Німеччина поновлює виробництво протитанкових мін DM22

Німецька компанія TDW отримала замовлення на відновлення виробництва протитанкових мін DM22 для Бундесверу. Надання доволі значної кількості цього озброєння до України підірвало їх запаси.

У Німеччині знову вироблятимуть міни DM22

Міна DM22 стала другим зразком озброєння після ПЗРК Stinger, виробництво якого поновлюється через вичерпання запасів через війну в Україні.

Німецька компанія TDW, що входить у пан'європейський конгломерат MBDA, отримала замовлення на відновлення виробництва протитанкових мін DM22 для Бундесверу. Їх виробництво було припинено близько 10 років тому, але передача доволі значної кількості цих мін до України підірвала їх запаси.

Загалом мова йде про контракт на 2600 мін на заміну переданих до ЗСУ, вартість контракту складає 68 млн євро. Таким чином одна нова міна DM22 коштує близько 26,1 тис євро. Також контракт передбачає можливість опціону на ще 10 тис мін.

Водночас для відновлення виробництва DM22 компанії TDW виділені більш ніж значні строки. Так, перша демонстраційна партія має бути виготовлена у 2025 році, серійне виробництво розпочатись у 2025, а постачання у 2027 році.

Нові міни DM22 та ЗРК Stinger: що відомо

DM22 є протитанковою міною доволі незвичної конструкції. Фактично це протитанковий гранатомет, активація якого у базовій версії відбувається після пошкодження оптоволоконного кабелю, який розмотується на довжину 40 метрів по напряму стрільби. Реактивна граната має ударити у борт техніки та дозволяє пробити декілька десятків сантиметрів броні.

Можливо, що створення демонстраційної партії пов'язано з тим, що буде вироблятися нова версія DM22, про яку виданню Janes розповів очільник компанії Андреас Зейтц.

Нова DM22 окрім стандартного засобу ініціації, може бути оснащена додатковими сенсорами, серед яких інфрачервоний, радіолокаційний, сейсмічний та акустичний.

Таким чином DM22 вже є другим видом озброєння, виробництво якого необхідно поновити. Першим зразком став переносний зенітний ракетний комплекс Stinger. У 2022 році Пентагон прийняв рішення поновити виробництво Stinger після 18-річної паузи у закупках.

Це рішення також було пов'язано з необхідною допомогою для України. Але як виявилось така тривала пауза була критичною, бо у США вже не вироблялись головки самонаведення для цієї ракети та величезна кількість інших компонентів 80-х років, що фактично призвело до необхідності переконструювати деякі елементи. Також знадобилось залучати пенсіонерів, які колись збирали Stinger, щоб вони навчили теперішніх робітників.

Тож у Пентагоні вже прийняли рішення розробляти одразу новий ПЗРК, який отримав назву Brig, який має замінити Stinger, хоча, як підкреслили у Вашингтоні, це не означає відмову від поновлення виробництва. Тому що виробництво Brig має розпочатись лише у 2025 або 2026 році й це буде виробництво малого темпу.