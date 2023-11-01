Помощь Украине. Германия возобновляет производство противотанковых мин DM22

Немецкая компания TDW получила заказ на возобновление производства противотанковых мин DM22 для Бундесвера. Предоставление достаточно значительного количества этого вооружения в Украину подорвало их запасы.

В Германии снова будут производить мины DM22

Мина DM22 стала вторым образцом вооружения после ПЗРК Stinger, производство которого возобновляется из-за истощения запасов из-за войны в Украине.

Немецкая компания TDW, входящая в панъевропейский конгломерат MBDA, получила заказ на возобновление производства противотанковых мин DM22 для Бундесвера. Их производство было прекращено около 10 лет назад, но передача достаточно большого количества этих мин в Украину подорвала их запасы.

В общей сложности речь идет о контракте на 2600 мин на замену переданных в ВСУ, стоимость контракта составляет 68 млн евро. Таким образом одна новая мина DM22 стоит около 26,1 тыс. евро. Также контракт предусматривает возможность опциона еще на 10 тыс мин.

В то же время для возобновления производства DM22 компании TDW выделены более значительные сроки. Так, первая демонстрационная партия должна быть изготовлена в 2025 году, серийное производство началось в 2025 году, а поставки в 2027 году.

Новые мины DM22 и ЗРК Stinger: что известно

DM22 является противотанковой миной достаточно необычной конструкции. Фактически это противотанковый гранатомет, активация которого в базовой версии происходит после повреждения оптоволоконного кабеля, разматывающегося на длину 40 метров по направлению стрельбы. Реактивная граната ударит в борт техники и позволяет пробить несколько десятков сантиметров брони.

Возможно, создание демонстрационной партии связано с тем, что будет производиться новая версия DM22, о которой изданию Janes рассказал глава компании Андреас Зейтц.

Новая DM22 кроме стандартного средства инициации может быть оснащена дополнительными сенсорами, среди которых инфракрасный, радиолокационный, сейсмический и акустический.

Таким образом, DM22 уже является вторым видом вооружения, производство которого необходимо возобновить. Первым образцом стал переносной зенитный ракетный комплекс Stinger. В 2022 году Пентагон принял решение о возобновлении производства Stinger после 18-летней паузы в закупках.

Это решение также было связано с необходимой помощью для Украины. Но как оказалось, такая длительная пауза была критической, потому что в США уже не производились головки самонаведения для этой ракеты и множество других компонентов 80-х годов, что фактически привело к необходимости переконструировать некоторые элементы. Также понадобилось привлекать пенсионеров, когда-то собиравших Stinger, чтобы они научили нынешних рабочих.

Так что в Пентагоне уже приняли решение разрабатывать сразу новый ПЗРК, который получил название Brig, который должен заменить Stinger, хотя, как подчеркнули в Вашингтоне, это не означает отказ от возобновления производства. Потому что производство Brig должно начаться только в 2025 или 2026 году, и это будет производство малого темпа.