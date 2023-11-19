Байден жестко отреагировал на призывы к прекращению огня в Газе
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Байден жестко отреагировал на призывы к прекращению огня в Газе

Джо Байден
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Источник:  The Washington Post

Американский лидер Джо Байден публично отверг призывы к прекращению огня в Газе и объяснил, почему это невозможно.

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Джо Байден обращает внимание на то, что пока террористы ХАМАС поддерживают свою идеологию разрушения, прекращение огня – это не мир, ведь для ХАМАС каждое прекращение огня – это время, за которое они могут подготовить оружие и людей для продолжения своего террора.

Нашей целью должно быть не просто прекращение войны прямо сейчас – она должна заключаться в том, чтобы покончить с войной навсегда, разорвать цикл непрерывного насилия и построить что-то более прочное в Газе, а также на всем Ближнем Востоке, чтобы история больше не повторялась, – объяснил свою позицию президент США.

Кроме того, Джо Байден в очередной раз призвал официальный Тель-Авив никогда не забывать о гуманитарном праве, а также сделать все возможное для уменьшения жертв среди гражданского населения.

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По мнению главы Белого дома, решение о двух государствах является единственным решением для длительного конфликта в регионе.

Он также подчеркнул, что там должно существовать управление под руководством Палестинской автономии.

Поскольку мы стремимся к миру, Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться под единой структурой управления, в конечном счете, под обновленной Палестинской администрацией, в то время как мы все работаем над решением о двух государствах, – добавил американский лидер.

Именно поэтому Джо Байден в очередной раз призвал западных партнеров не забывать выделять ресурсы в поддержку населения Газы сразу после этого кризиса, включая временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для постоянного удовлетворения долгосрочных потребностей Газы.

И крайне важно, чтобы никакие террористические угрозы больше никогда не выходили из Газы или Западного берега, – подытожил президент США.

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