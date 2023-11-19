Байден жестко отреагировал на призывы к прекращению огня в Газе

Американский лидер Джо Байден публично отверг призывы к прекращению огня в Газе и объяснил, почему это невозможно.
США не видят перспектив для прекращения Израилем огня
Джо Байден обращает внимание на то, что пока террористы ХАМАС поддерживают свою идеологию разрушения, прекращение огня – это не мир, ведь для ХАМАС каждое прекращение огня – это время, за которое они могут подготовить оружие и людей для продолжения своего террора.
Кроме того, Джо Байден в очередной раз призвал официальный Тель-Авив никогда не забывать о гуманитарном праве, а также сделать все возможное для уменьшения жертв среди гражданского населения.
Каким американский лидер видит финал палестино-израильской войны
По мнению главы Белого дома, решение о двух государствах является единственным решением для длительного конфликта в регионе.
Он также подчеркнул, что там должно существовать управление под руководством Палестинской автономии.
Именно поэтому Джо Байден в очередной раз призвал западных партнеров не забывать выделять ресурсы в поддержку населения Газы сразу после этого кризиса, включая временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для постоянного удовлетворения долгосрочных потребностей Газы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-