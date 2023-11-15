Израиль тайно получает от США больше оружия — Bloomberg

Минобороны США тайно увеличивает объемы поставок вооружений Израиля, посылая больше ракет с лазерной наводкой, снарядов и прочего.

Что известно о тайном увеличении помощи США Израилю

По информации журналистов издания, Пентагон присылает Израилю больше ракет с лазерной наводкой для боевых вертолетов Apache, кроме этого Израиль получает более 155-миллиметровых снарядов, приборов ночного видения, боеприпасов для разрушения бункеров и новых армейских транспортных средств.

Авторы материала подчеркивают, что поставки вооружений Израиля от США находятся далеко за рамками широко разрекламированных поставок перехватчиков "Железный купол" и разумных бомб Boeing Co.

При этом поставки оружия продолжаются даже на фоне призывов США в Израиль об уменьшении жертв среди гражданских жителей Газы.

В распоряжении журналистов издания оказался документ, согласно которому американское оружие либо уже доставляется в Израиль, либо в Пентагоне работают над тем, чтобы сделать его доступным для поставок со складов в США и странах ЕС.

Отмечается, что по состоянию на конец октября были доставлены все 36 тыс. снарядов до 30-мм орудий, 1,8 тыс. боеприпасов M141 для уничтожения бункеров и по меньшей мере 3,5 тыс. приборов ночного видения.

Что говорят в Пентагоне

Представитель Пентагона отказался обсуждать подробности, но Министерство обороны заявило в заявлении, что оно "использует несколько направлений – от внутренних акций до промышленных каналов США – чтобы обеспечить Израиль средствами для защиты".

Отмечается, что эта помощь по безопасности продолжает поступать почти каждый день.

Снабжение артиллерийских снарядов и других боеприпасов вызвало критику со стороны неправительственных организаций, утверждающих, что американские поставки позволили Израилю продолжить кампанию бомбардировок, что привело к многочисленным жертвам в секторе Газа.