Ізраїль таємно отримує від США більше зброї — Bloomberg

Міноборони США таємно збільшує обсяги поставок озброєнь Ізраїлю, надсилаючи більше ракет із лазерним наведенням, снарядів та іншого.
Що відомо про таємне збільшення допомоги США Ізраїлю
За інформацією журналістів видання, Пентагон надсилає Ізраїлю більшу кількість ракет із лазерним наведеннням для бойових вертольотів Apache, окрім цього Ізраїль отримує більше 155-міліметрових снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для руйнування бункерів і нових армійських транспортних засобів.
Автори матеріалу підкреслюють, що поставки озброєнь Ізраїлю від США знаходяться далеко поза рамками широко розрекламованих поставок перехоплювачів "Залізний купол" і розумних бомб Boeing Co.
При цьому поставки зброї тривають навіть на тлі закликів США до Ізраїлю щодо зменшення жертв серед цивільних жителів Гази.
У розпорядженні журналістів видання опинився документ, відповідно до якого, американська зброя або вже доставляється до Ізраїлю, або у Пентагоні працюють над тим, аби зробити її доступною для поставок зі складів у США та країнах ЄС.
Зазначається, що станом на кінець жовтня було доставлено всі 36 тис снарядів до 30-мм гармат, 1,8 тис боєприпасів M141 для знищення бункерів і щонайменше 3,5 тис приладів нічного бачення.
Що кажуть у Пентагоні
Представник Пентагону відмовився обговорювати подробиці, але Міністерство оборони заявило в заяві, що воно "використовує кілька напрямків — від внутрішніх акцій до промислових каналів США — щоб забезпечити Ізраїль засобами для захисту".
Зазначається, що ця допомога з безпеки продовжує надходити майже щодня.
Постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів викликало критику з боку неурядових організацій, які стверджують, що американські поставки дозволили Ізраїлю продовжити кампанію бомбардувань, що привело до численних жертв у секторі Газа.
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