Терористична держава. Ердоган відзначився новою різкою критикою Ізраїлю

Ердоган видав нову порцію геополітичних одкровень щодо Ізраїлю та ХАМАС у виступі перед своїми однопартійцями.

Ердоган вчергове розкритикував Ізраїль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган піддав критиці Ізраїль, називаючи його "терористичною державою" і заявив, що Ізраїль хоче знищити Газу разом з усіма її мешканцями.

Ізраїль реалізує стратегію тотального знищення міста і його жителів... Я відкрито заявляю, що Ізраїль є терористичною державою. Поширити

У промові перед членами своєї партії Ердоган заявив, що його країна вживатиме заходів для того, щоб політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед міжнародними судами.

Турецький лідер також назвав терористів ХАМАС "бійцями опору", які намагаються захистити свої землі і народ.

Ердоган критикує війну Ізраїлю проти ХАМАС, яка була розпочата після того, як 7 жовтня терористичне угрупування здійснило криваву бійню на півдні Ізраїлю, в результаті якої загинуло близько 1200 осіб, переважно цивільних.

До приходу Ердогана до влади Ізраїль був давнім регіональним союзником Туреччини, але зв'язки розірвалися після того, як у 2010 році ізраїльський спецназ здійснив рейд на судно "Маві Мармара", що прямувало до Гази у складі флотилії з прориву блокади, в результаті якого загинули 10 турецьких активістів, які напали на солдатів ЦАХАЛ, що перебували на борту судна.

Протягом наступних років прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху і Ердоган неодноразово обмінювалися взаємними звинуваченнями в геноциді.

Пізніше відносини дещо покращилися, але обидві країни відкликали своїх послів у 2018 році.

Ердоган знову накинувся зі звинуваченнями на Нетаньяху

Відтепер ми викреслили його. Рішення з цього питання я ухвалю під час дискусій, які відбудуться в рамках саміту Організації ісламського співробітництва, – заявив президент Туреччини. Поширити

Він також звернув увагу на те, що остаточно розірвати всі зв'язки між Анкарою та Тель-Авівом ніколи не вдасться, особливо якщо йдеться про міжнародну дипломатію.

Окрім того, Ердоган вкотре почав скаржитися на те, що вчинки Нетаньяху "не відповідають тим заповідям, які він згадує".

Президент Туреччини стверджує, що Нетаньяху нібито спровокував реакцію ізраїльського народу і втратив підтримку своїх громадян