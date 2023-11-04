Ми його викреслили. Ердоган кинув публічний виклик лідеру Ізраїля

За словами турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, він остаточно розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на тлі війни на Близькому Сході.

Ердоган знову накинувся зі звинуваченнями на Нетаньягу

Відтепер ми викреслили його. Рішення з цього питання я ухвалю під час дискусій, які відбудуться в рамках саміту Організації ісламського співробітництва, - заявив президент Туреччини. Поширити

Він також звернув увагу на те, що остаточно розірвати всі зв'язки між Анкарою та Тель-Авівом ніколи не вдасться, особливо якщо йдеться про міжнародну дипломатію.

Окрім того, Ердоган вкотре почав скаржитися на те, що вчинки Нетаньягу "не відповідають тим заповідям, які він згадує".

Президент Туреччини стверджує, що Нетаньягу нібито спровокував реакцію ізраїльського народу і втратив підтримку своїх громадян

Він хоче забезпечити підтримку своїми масовими розправами, цитуючи Тору і використовуючи релігійні терміни. Те, що робить ця людина, є суто піар-кампанією, популістським підходом, – цинічно заявляє турецький лідер. Поширити

Ердоган уже погрожує Тель-Авіву судом

За словами лідера Туреччини, його країна має намір підтримати ініціативи, які дадуть змогу передати справи щодо "порушень прав людини та воєнних злочинів Ізраїлю" до Міжнародного кримінального суду.

Не можна також не згадати про те, що офіційна Анкара уже відкликала свого посла в Ізраїлі на знак протесту проти "триваючих бомбардувань обложеного сектора Гази".

Цю інформацію 4 листопада уже підтвердило Міністерство закордонних справ Туреччини.

Окрім того, Реджеп Таїп Ердоган цього ж дня заявив, що Туреччина готова стати країною-гарантом сектора Гази, якщо виникне така ситуація.