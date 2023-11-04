Мы его вычеркнули. Эрдоган бросил публичный вызов лидеру Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

Мы его вычеркнули. Эрдоган бросил публичный вызов лидеру Израиля

Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:  Anadolu

По словам турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана, он окончательно разорвал контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне войны на Ближнем Востоке.

Эрдоган снова набросился с обвинениями на Нетаньяху

Теперь мы вычеркнули его. Решение по этому вопросу я вынесу в ходе дискуссий, которые состоятся в рамках саммита Организации исламского сотрудничества, - заявил президент Турции.

Он также обратил внимание на то, что окончательно разорвать все связи между Анкарой и Тель-Авивом никогда не удастся, особенно если речь идет о международной дипломатии.

Кроме того, Эрдоган еще раз начал жаловаться на то, что поступки Нетаньяху "не соответствуют тем заповедям, которые он упоминает".

Президент Турции утверждает, что Нетаньяху якобы спровоцировал реакцию израильского народа и потерял поддержку своих граждан.

Он хочет обеспечить поддержку своими массовыми расправами, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что делает этот человек, является сугубо пиар-кампанией, популистским подходом, – цинично заявляет турецкий лидер.

Эрдоган уже угрожает Тель-Авиву судом

По словам лидера Турции, его страна намерена поддержать инициативы, которые позволят передать дела по "нарушениям прав человека и военным преступлениям Израиля" в Международный уголовный суд.

Нельзя также не упомянуть о том, что официальная Анкара уже отозвала своего посла в Израиле в знак протеста против "продолжающихся бомбардировок осажденного сектора Газа".

Эту информацию 4 ноября уже подтвердило Министерство иностранных дел Турции.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган в этот день заявил, что Турция готова стать страной-гарантом сектора Газа, если возникнет такая ситуация.

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