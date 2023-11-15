Террористическое государство. Эрдоган отличился новой резкой критикой Израиля

Президент Турции Эрдоган выдал новую порцию геополитических откровений по поводу Израиля и ХАМАС в выступлении перед своими однопартийцами.

Эрдоган в очередной раз раскритиковал Израиль

Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике Израиль, называя его "террористическим государством" и заявил, что Израиль хочет уничтожить Газу вместе со всеми ее жителями.

Израиль реализует стратегию тотального уничтожения города и его жителей... Я открыто заявляю, что Израиль является террористическим государством. Поделиться

В речи перед членами своей партии Эрдоган заявил, что его страна примет меры для того, чтобы политические и военные лидеры Израиля предстали перед международными судами.

Турецкий лидер также назвал террористов ХАМАС "бойцами сопротивления", пытающимися защитить свои земли и народ.

Эрдоган критикует войну Израиля против ХАМАС, которая была начата после того, как 7 октября террористическая группировка совершила кровавую бойню на юге Израиля, в результате которой погибли около 1200 человек, преимущественно гражданских.

До прихода Эрдогана к власти Израиль был давним региональным союзником Турции, но связи разорвались после того, как в 2010 году израильский спецназ совершил рейд на судно "Мави Мармара", следовавшее в Газу в составе флотилии по прорыву блокады, в результате которого 10 турецких активистов, напавших на солдат находившихся на борту судна ЦАХАЛ.

В последующие годы премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и Эрдоган неоднократно обменивались взаимными обвинениями в геноциде.

Позже отношения несколько улучшились, но обе страны отозвали своих послов в 2018 году.

Эрдоган снова набросился с обвинениями на Нетаньяху

Теперь мы вычеркнули его. Решение по этому вопросу я вынесу в ходе дискуссий, которые состоятся в рамках саммита Организации исламского сотрудничества, – заявил президент Турции. Поделиться

Он также обратил внимание, что окончательно разорвать все связи между Анкарой и Тель-Авивом никогда не удастся, особенно если речь идет о международной дипломатии.

Кроме того, Эрдоган еще раз начал жаловаться на то, что поступки Нетаньяху "не соответствуют тем заповедям, которые он упоминает".

Президент Турции утверждает, что Нетаньяху якобы спровоцировал реакцию израильского народа и лишился поддержки своих граждан