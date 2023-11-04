Эрдоган выступил с неожиданным предложением на фоне войны в Израиле
Категория
Политика
Дата публикации

Эрдоган выступил с неожиданным предложением на фоне войны в Израиле

Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:  Anadolu

Как утверждает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Турция готова стать страной-гарантом безопасности в Газе, если возникнет такая ситуация.

Эрдоган может стать гарантом безопасности в Газе

Президент Турции обращает внимание на то, что официальная Анкара довольно часто говорит о вопросах гарантий с начала палестино-израильской войны, потому ЧТО готова взять за себя такую миссию.

Греция может быть страной-гарантом на Кипре, страной-гарантом может быть и Великобритания, а почему бы Турции не стать страной-гарантом, почему бы не создать подобную структуру в Газе? Так что мы можем взять на себя роль страны-гаранта, – заявил турецкий лидер.

По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, его страна должна взять на себя ведущую роль в вопросе гаранта в Газе.

Он также прогнозирует, что "это будет развитие, формирующее историю, настоящее и будущее".

Президент Турции уверяет международное сообщество, что все его усилия направлены на достижение мира в Газе и Палестине, “где люди не должны больше гибнуть и покидать свои дома.

По словам Эрдогана, для него большое значение имеет саммит Организации исламского сотрудничества, который должен пройти в Саудовской Аравии с целью урегулирования израильско-палестинской войны.

Как может развиваться ситуация на Ближнем Востоке

Официальный Вашингтон рассчитывает на то, что уже скоро Тель-Авив сменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сконцентрировавшись на тактических наземных операциях.

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, его страна поддерживает действия Израиля против ХАМАС, однако гражданское население в Газе должно быть защищено.

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газа – для того, чтобы сохранить жизнь гражданских.

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