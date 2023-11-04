Ердоган виступив з неочікуваною пропозицією на тлі війни в Ізраїлі

Як стверджує турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, Туреччина готова стати країною-гарантом безпеки у Газі, якщо виникне така ситуація.

Ердоган може стати гарантом безпеки в Газі

Президент Туреччини звертає увагу на те, що офіційна Анкара доволі часто говорить про питання гарантій від початку палестинсько-ізраїльської війни, тому, мовляв, готова взяти за себе таку місію.

Греція може бути країною-гарантом на Кіпрі, країною-гарантом може бути і Велика Британія, а чому б Туреччині не стати країною-гарантом, чому б не створити подібної структури в Газі? Так що ми можемо взяти на себе роль країни-гаранта, – заявив турецький лідер. Поширити

На переконання Реджепа Таїпа Ердогана, його країна повинна взяти на себе провідну роль у питанні гаранта в Газі.

Він також прогнозує, що "це буде розвиток, який формує історію, сьогодення і майбутнє".

Президент Туреччини запевняє міжнародну спільноту на те, що усі його зусилля спрямовані на досягнення миру у Газі та Палестині, “де люди не повинні більше гинути та залишати свої будинки.

За словами Ердогана, для нього велике значення має саміт Організації ісламського співробітництва, який повинен відбутися в Саудівській Аравії з метою врегулювання ізраїльсько-палестинської війни.

Як може розвиватися ситуація на Близькому Сході

Офіційний Вашингтон розраховує на те, що уже незабаром Тель-Авів змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря та сконцентрувавшись на тактичних наземних операціях.

За словами очільника Держдепу США Ентоні Блінкена, його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.