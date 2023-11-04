Ердоган виступив з неочікуваною пропозицією на тлі війни в Ізраїлі

Як стверджує турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, Туреччина готова стати країною-гарантом безпеки у Газі, якщо виникне така ситуація.
Ердоган може стати гарантом безпеки в Газі
Президент Туреччини звертає увагу на те, що офіційна Анкара доволі часто говорить про питання гарантій від початку палестинсько-ізраїльської війни, тому, мовляв, готова взяти за себе таку місію.
На переконання Реджепа Таїпа Ердогана, його країна повинна взяти на себе провідну роль у питанні гаранта в Газі.
Він також прогнозує, що "це буде розвиток, який формує історію, сьогодення і майбутнє".
Президент Туреччини запевняє міжнародну спільноту на те, що усі його зусилля спрямовані на досягнення миру у Газі та Палестині, “де люди не повинні більше гинути та залишати свої будинки.
За словами Ердогана, для нього велике значення має саміт Організації ісламського співробітництва, який повинен відбутися в Саудівській Аравії з метою врегулювання ізраїльсько-палестинської війни.
Як може розвиватися ситуація на Близькому Сході
Офіційний Вашингтон розраховує на те, що уже незабаром Тель-Авів змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря та сконцентрувавшись на тактичних наземних операціях.
За словами очільника Держдепу США Ентоні Блінкена, його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.
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