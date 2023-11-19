Байден жорстко відреагував на заклики до припинення вогню в Газі

Американський лідер Джо Байден публічно відкинув заклики до припинення вогню в Газі та пояснив, чому це наразі неможливо.
США не бачать перспектив для припинення Ізраїлем вогню
Джо Байден звертає увагу на те, що поки терористи ХАМАС підтримують свою ідеологію руйнування, припинення вогню – це не мир, адже для ХАМАС кожне припинення вогню – це час, за який вони можуть підготувати зброю та людей для продовження свого терору.
Окрім того, Джо Байден вкотре закликав офіційний Тель-Авів ніколи не забувати про гуманітарне право, а також зробити все можливе заради зменшення жертв серед цивільного населення.
Яким американський лідер бачить фінал палестинсько-ізраїльської війни
На переконання очільника Білого дому, рішення про дві держави є єдиним рішенням для тривалого конфлікту в регіоні.
Він також наголосив, що там має існувати управління під керівництвом Палестинської автономії.
Саме тому Джо Байден вкотре закликав західних партнерів не забувати виділяти ресурси на підтримку населення Гази відразу після цієї кризи, включаючи тимчасові заходи безпеки, та створити механізм відновлення для сталого задоволення довгострокових потреб Гази.
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