Байден жорстко відреагував на заклики до припинення вогню в Газі

Американський лідер Джо Байден публічно відкинув заклики до припинення вогню в Газі та пояснив, чому це наразі неможливо.

США не бачать перспектив для припинення Ізраїлем вогню

Джо Байден звертає увагу на те, що поки терористи ХАМАС підтримують свою ідеологію руйнування, припинення вогню – це не мир, адже для ХАМАС кожне припинення вогню – це час, за який вони можуть підготувати зброю та людей для продовження свого терору.

Нашою ціллю має бути не просто припинення війни просто зараз – вона має полягати в тому, щоб покласти край війні назавжди, розірвати цикл безперервного насильства та побудувати щось більш міцне в Газі, а також на всьому Близькому Сході, щоб історія більше не повторювалася, – пояснив свою позицію президент США. Поширити

Окрім того, Джо Байден вкотре закликав офіційний Тель-Авів ніколи не забувати про гуманітарне право, а також зробити все можливе заради зменшення жертв серед цивільного населення.

Яким американський лідер бачить фінал палестинсько-ізраїльської війни

На переконання очільника Білого дому, рішення про дві держави є єдиним рішенням для тривалого конфлікту в регіоні.

Він також наголосив, що там має існувати управління під керівництвом Палестинської автономії.

Оскільки ми прагнемо миру, Газа і Західний берег ріки Йордан повинні возз'єднатися під єдиною структурою управління, в кінцевому рахунку, під оновленою Палестинською адміністрацією, в той час, як ми всі працюємо над рішенням про дві держави, – пояснив американський лідер. Поширити

Саме тому Джо Байден вкотре закликав західних партнерів не забувати виділяти ресурси на підтримку населення Гази відразу після цієї кризи, включаючи тимчасові заходи безпеки, та створити механізм відновлення для сталого задоволення довгострокових потреб Гази.