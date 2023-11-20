Рейтинг Байдена в США різко обвалився — уже відома причина

Рейтинг очільника Білого дому Джо Байдена знизився до найнижчого рівня за весь час його президентства – 40%. Як вдалося дізнатися журналістам, це сталося на тлі невдоволення американцями його політик та дії щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Що відбувається з рейтингом Байдена

Згідно з даними національного опитування NBC News, зменшення підтримки чинного американського лідера найбільш помітне серед демократів.

Останні скаржаться на те, що Ізраїль використовує занадто жорсткі методи під час війни з терористами ХАМАС у Газі.

Також не схвалюють підхід президента США виборці у віці від 18 до 34 років, яких також не влаштовує те, як розвиваються події на Близькому Сході.

За словами соціолога-демократа Джеффа Горвітта з Hart Research Associates, просто зараз чинний очільник Білого дому опинився в унікально низькій точці свого президентства.

А все через те, що виборці не підтримують його зовнішньополітичні рішення та дії.

У Трампа є шанс перемогти Байдена під час президентських перегонів

В результатах опитування також вказано, що лише третина усіх виборців підтримують зовнішню політику Байдена.

Варто звернути увагу на те, що це на 8 пунктів менше, ніж було у вересні.

62% виборців, у тому числі 30% демократів, заявили, що не схвалюють зовнішню політику президента. Лише 34% усіх виборців схвалюють те, як Байден поводиться щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС. Поширити

Ба більше, з’ясувалося, що чинний американський лідер відстає від колишнього президента Дональда Трампа в гіпотетичному поєдинку на загальних виборах, хоча його відставання перебуває у межі похибки.

Що важливо розуміти, Трампа підтримують 46% зареєстрованих виборців, а Байдена – 44%.