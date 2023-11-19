Чому насправді США підтримують Україну — відверте зізнання Байдена

На переконання президента США Джо Байдена, підтримка Сполученими Штатами України захищає американських солдатів від участі у війні у разі, якщо армія РФ атакує членів НАТО.
Байден назвав одну з найголовніших причин підтримки України у війні
Очільник Білого дому закликав американців згадати історію світових воєн.
Він звернув увагу на те, що коли агресія в Європі залишається без відповіді - вона починає стрімко набирати обертів.
Байден закликав американський народ не боятися ролі лідера на світовій арені
За словами очільника Білого дому, міжнародна спільнота очікує від США розв'язання проблем, з якими ми всі сьогодні зіткнулися.
Він наголосив, що це обов'язок лідера, і Америка буде лідером.
Окрім того, американський лідер звернув увагу на шокуючу схожість між солдатами РФ і терористами ХАМАС.
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