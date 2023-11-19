Чому насправді США підтримують Україну — відверте зізнання Байдена

На переконання президента США Джо Байдена, підтримка Сполученими Штатами України захищає американських солдатів від участі у війні у разі, якщо армія РФ атакує членів НАТО.

Байден назвав одну з найголовніших причин підтримки України у війні

Очільник Білого дому закликав американців згадати історію світових воєн.

Він звернув увагу на те, що коли агресія в Європі залишається без відповіді - вона починає стрімко набирати обертів.

Вона безпосередньо втягує Америку. Ось чому наша підтримка України сьогодні – це інвестиція в нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра. Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі, - пояснив свою мотивацію президента США. Поширити

Байден закликав американський народ не боятися ролі лідера на світовій арені

За словами очільника Білого дому, міжнародна спільнота очікує від США розв'язання проблем, з якими ми всі сьогодні зіткнулися.

Він наголосив, що це обов'язок лідера, і Америка буде лідером.

Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфліктів може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростатимуть. Ми не дозволимо цьому статися. Це переконання лежить в основі мого підходу до підтримки народу України, який продовжує захищати свою свободу від жорстокої війни, розв'язаної Путіним, – пояснив Джо Байден. Поширити

Окрім того, американський лідер звернув увагу на шокуючу схожість між солдатами РФ і терористами ХАМАС.