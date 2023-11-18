Путін і ХАМАС переслідують одну ціль — Байден
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Путін і ХАМАС переслідують одну ціль — Байден

Джо Байден
Джерело:  The Washington Post

Президент США Джо Байден зазначив, що кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін і палестинське терористичне угруповання ХАМАС переслідують спільну ціль та ведуть війну проти демократичних країн. 

Що спільного у Путіна і ХАМАС

Байден підкреслив, що російська злочинна армія за наказом кремлівського диктатора намагається знищити демократію в Україні.

У той же час терористи ХАМАС нападом на Ізраїль 7 жовтня також атакували демократичну країну.

Американський лідер підкреслив, що необхідно діяти і проти кремлівського режиму Путіна і проти терористів ХАМАС заради безпечного майбутнього для усього світу.

Байден наголосив, що наразі світ переживає переломний момент, коли рішення ухвалюються одночасно у відповідь на кризу у Європі та на Близькому Сході.

Ці події, на переконання американського президента, визначатимуть напрямок майбутнього для наступних поколінь.

Чи зможуть ізраїльтяни та палестинці колись жити пліч-о-пліч у світі, з двома державами для двох народів? Чи притягнемо ми Володимира Путіна до відповідальності за його агресію, щоб народ України міг жити вільно, а Європа залишалася якорем глобального миру та безпеки? - зазначив Байден.

За його словами, головним питанням наразі є те, чи будуть США невпинно слідувати позитивному баченню майбутнього, чи ти дозволять тим, хто поділяє інші цінності, занурити світ у більшу небезпеку і роздробленість.

Американський лідер вважає, що палестинський народ заслуговує на власну державу і майбутнє, вільне від ХАМАС.

І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з карти сусідню демократію. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. В інтересах нашої національної безпеки і на благо всього світу, - підкреслив Байден.

Чи продовжать США боротьбу за збереження безпеки у світі

За його словами, наразі увесь світ чекає від США вирішення ключових викликів сучасності.

Америка візьме на себе цей обов'язок, оскільки в іншому випадку ризик конфлікту може поширитися, а витрати на його вирішення будуть тільки зростати.

Ми не дозволимо цьому статися. З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі, - зазначив Байден.

Він зазначив, що це безпосередньо залучає США, тому зобов'язання Штатів перед Україною сьогодні – це інвестиції і в американську безпеку.

Байден підкреслив, що Штати не допускають участі американських військ у російсько-українській війні, але надають зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювань, перш ніж конфлікт пошириться далі.

Він додав, що Штати роблять це не поодинці, а разом з понад 50 країнами.

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