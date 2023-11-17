Нові санкції США вдарили по цінах на російську нафту — Bloomberg

Нові заходи США, які посилили контроль за дотриманням обмеження ціни на російську нафту, повернули її до межі цінового ліміту у 60 доларів за барель.

Що відомо про удар США по цінах на російську нафту

За інформацією видання, ціна ключової експортної марки російської нафти Urals 17 листопада повернулась до рівня у 60 доларів за барель.

Журналісти видання із посиланням на трейдерів зазначають, що зниження ціни ключової експортної марки російської нафти відбулось вперше із середини липня цього року.

Розрахункова ціна на Urals на умовах FOB при доставці з Балтики до Індії 17 листопада впала до 58-59 доларів за барель.

Зниження ціни спричинене новими санкціями США проти судновласників з ОАЕ та ослабленням світової вартості нафти.

Ціни на нафту знижуються четвертий тиждень поспіль через побоювання ринку щодо глобального попиту.

Станом на ранок 17 листопада еталонний сорт Brent торгувався на рівні 77,5 доларів за барель, WTI – 73 долари за барель. Російська Urals коштувала 67 доларів за барель, хоча ще нещодавно її вартість перевищувала 80 доларів.

Що відомо про схвалення Росією бюджету на наступний рік

Держдума країни-агресорки схвалила проєкт федерального бюджету РФ на наступний рік, а також на період 2025-2026 років.

Планується, що витрати у наступному році буде збільшено приблизно на 25%, з яких рекордні суми буде спрямовано у сферу оборони.

За інформацією видання The Washington Times, очікується, що наступного року видатки на оборону перевищать соціальні видатки вперше в сучасній історії Росії.

Очікується, що доходи російського дербюджету у наступному році мають скласти 35 трлн рублів, у 2025 - 33,5 трлн, в 2026-му – 34,1 трлн.

Бюджет передбачає рекордні в сучасній історії Росії військові витрати. Як сказано в пояснювальній записці, в 2024 році на статтю "Національна оборона" буде виділено 29,4% – близько 10,8 трильйона рублів.

В рамках цієї статті фінансується не тільки армія, а й військова промисловість, а також соціальні виплати учасникам бойових дій. У бюджеті на 2023 рік військові витрати були закладені лише в сумі 6,4 трильйона рублів, тобто мова йде про збільшення більш ніж в півтора рази.

Всього військові витрати складуть близько 6% ВВП – це одне з перших місць у світі.

Російські законодавці заявили, що бюджет на 2024-2026 роки був розроблений спеціально для фінансування Збройних сил і пом'якшення впливу "17 500 санкцій" на Росію.

Як відзначають експерти, проект бюджету "спрямований на те, щоб розібратися у війні на Україні і бути готовим до вічної військової конфронтації із Заходом" і рівнозначний "масовій ремілітаризації російського суспільства".