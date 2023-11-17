Новые санкции США ударили по ценам на российскую нефть — Bloomberg

Новые меры США, усилившие контроль за соблюдением ограничения цены на российскую нефть, вернули ее к границе ценового лимита в 60 долларов за баррель.

Что известно об ударе США по ценам на российскую нефть

По информации издания, цена ключевой экспортной марки российской нефти Urals 17 ноября вернулась к уровню в 60 долларов за баррель.

Журналисты издания со ссылкой на трейдеров отмечают, что снижение цены ключевой экспортной марки российской нефти произошло впервые с середины июля этого года.

Расчетная цена на Urals на условиях FOB при доставке из Балтики в Индию 17 ноября упала до 58-59 долларов за баррель.

Снижение цены вызвано новыми санкциями США против судовладельцев по ОАЭ и ослаблением мировой стоимости нефти.

Цены на нефть снижаются четвертую неделю подряд из-за опасений рынка по поводу глобального спроса.

По состоянию на утро 17 ноября эталонный сорт Brent торговался на уровне 77,5 долларов за баррель, WTI – 73 доллара за баррель. Российская Urals стоила 67 долларов за баррель, хотя еще недавно ее стоимость превышала 80 долларов.

Что известно об одобрении Россией бюджета на следующий год

Госдума страны-агрессорки одобрила проект федерального бюджета РФ на следующий год, а также на период 2025-2026 годов.

Планируется, что расходы в следующем году будут увеличены примерно на 25%, из которых рекордные суммы будут направлены в сферу обороны.

По информации издания The Washington Times, ожидается, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы впервые в современной истории России.

Ожидается, что доходы российского госбюджета в следующем году должны составить 35 трлн рублей, в 2025 – 33,5 трлн, в 2026-м – 34,1 трлн.

Бюджет подразумевает рекордные в современной истории России военные расходы. Как говорится в пояснительной записке, в 2024 году на статью "Национальная оборона" будет выделено 29,4% - около 10,8 триллиона рублей.

В рамках настоящей статьи финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий. В бюджете на 2023 год военные расходы были заложены лишь в сумме 6,4 триллиона рублей, то есть речь идет об увеличении более чем в полтора раза.

Всего военные расходы составят около 6% ВВП – это одно из первых мест в мире.

Российские законодатели заявили, что бюджет на 2024-2026 годы был разработан специально для финансирования Вооруженных сил и смягчения влияния "17 500 санкций" на Россию.

Как отмечают эксперты, проект бюджета "направлен на то, чтобы разобраться в войне на Украине и быть готовым к вечной военной конфронтации с Западом" и равнозначен "массовой ремилитаризации российского общества".