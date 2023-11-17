США вичерпали кошти на більшість програм військової допомоги Україні

США фактично вичерпали кошти на допомогу Україні

За словами виконавчого директора Центру протидії корупції Дарії Каленюк, наразі у США існують проблеми із військовою допомогою Україні і Київ має це розуміти.

Деякі програми військової допомоги вичерпані. Програма USAI, за якою купують зброю для України не має фінансування. І наразі це не критично, але через тижні, а ще більше – через місяці ми будемо відчувати цю ситуацію на фронті. Тобто наші військові будуть її відчувати. Нам потрібно дуже по-дорослому зрозуміти, що в Штатах є проблема для України, - зазначає Каленюк. Поширити

Вона підкреслила, що найбільш ймовірний сценарій для керівництва України, це зусилля із використання 300 млрд доларів з коштів заморожених активів РФ, які наразі заблоковані у країнах ЄС та США.

Також Каленюк пропонує розглянути можливість переговорів про підтримку з такими багатими країнами, як Норвегія, і загалом перевести економіку України на військову економіку.

Що відомо про спільний оборонний форум України зі США

За словами речниці Ради нацбезпеки США при Білому домі Едрієн Вотсон, дводенна українсько-американська конференція з питань оборонно-промислової сфери відбудеться 6-7 грудня у Вашингтоні.

Вона зазначила, що у конференції візьмуть участь представники української та американської промисловості та офіційні особи від обох країн.

Метою заходу буде вивчення можливостей спільного виробництва озброєнь та промислової співпраці.

Конференція є частиною зусиль уряду США, спрямованих на значне збільшення виробництва озброєнь для підтримки боротьби України за свободу та безпеку, - зазначила речниця Ради нацбезпеки. Поширити

Вона вказала, що на конференції планується участь представників Ради нацбезпеки, Міністерства торгівлі, Пентагону й Державного департаменту США, а також Офісу президента, Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства закордонних справ України.