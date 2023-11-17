США вичерпали кошти на більшість програм військової допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

США вичерпали кошти на більшість програм військової допомоги Україні

Джо Байден та Камала Гарріс
Джерело:  Українська правда

Більшість програм військової допомоги Україні з боку США наразі втратили фінансування і необхідно шукати нові шляхи фінансування розв'язаної Росією злочинної війни.

США фактично вичерпали кошти на допомогу Україні

За словами виконавчого директора Центру протидії корупції Дарії Каленюк, наразі у США існують проблеми із військовою допомогою Україні і Київ має це розуміти.

Деякі програми військової допомоги вичерпані. Програма USAI, за якою купують зброю для України не має фінансування. І наразі це не критично, але через тижні, а ще більше – через місяці ми будемо відчувати цю ситуацію на фронті. Тобто наші військові будуть її відчувати. Нам потрібно дуже по-дорослому зрозуміти, що в Штатах є проблема для України, - зазначає Каленюк.

Вона підкреслила, що найбільш ймовірний сценарій для керівництва України, це зусилля із використання 300 млрд доларів з коштів заморожених активів РФ, які наразі заблоковані у країнах ЄС та США.

Також Каленюк пропонує розглянути можливість переговорів про підтримку з такими багатими країнами, як Норвегія, і загалом перевести економіку України на військову економіку.

Що відомо про спільний оборонний форум України зі США

За словами речниці Ради нацбезпеки США при Білому домі Едрієн Вотсон, дводенна українсько-американська конференція з питань оборонно-промислової сфери відбудеться 6-7 грудня у Вашингтоні.

Вона зазначила, що у конференції візьмуть участь представники української та американської промисловості та офіційні особи від обох країн.

Метою заходу буде вивчення можливостей спільного виробництва озброєнь та промислової співпраці.

Конференція є частиною зусиль уряду США, спрямованих на значне збільшення виробництва озброєнь для підтримки боротьби України за свободу та безпеку, - зазначила речниця Ради нацбезпеки.

Вона вказала, що на конференції планується участь представників Ради нацбезпеки, Міністерства торгівлі, Пентагону й Державного департаменту США, а також Офісу президента, Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства закордонних справ України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні — відома причина
Білий дім
Джо Байден
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Республіканці шантажують демократів допомогою для України
Конгрес США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США не зможуть схвалити рішення щодо допомоги Україні щонайменще протягом місяця — Bloomberg
Джо Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм