США вичерпали кошти на більшість програм військової допомоги Україні

Більшість програм військової допомоги Україні з боку США наразі втратили фінансування і необхідно шукати нові шляхи фінансування розв'язаної Росією злочинної війни.
США фактично вичерпали кошти на допомогу Україні
За словами виконавчого директора Центру протидії корупції Дарії Каленюк, наразі у США існують проблеми із військовою допомогою Україні і Київ має це розуміти.
Вона підкреслила, що найбільш ймовірний сценарій для керівництва України, це зусилля із використання 300 млрд доларів з коштів заморожених активів РФ, які наразі заблоковані у країнах ЄС та США.
Також Каленюк пропонує розглянути можливість переговорів про підтримку з такими багатими країнами, як Норвегія, і загалом перевести економіку України на військову економіку.
Що відомо про спільний оборонний форум України зі США
За словами речниці Ради нацбезпеки США при Білому домі Едрієн Вотсон, дводенна українсько-американська конференція з питань оборонно-промислової сфери відбудеться 6-7 грудня у Вашингтоні.
Вона зазначила, що у конференції візьмуть участь представники української та американської промисловості та офіційні особи від обох країн.
Метою заходу буде вивчення можливостей спільного виробництва озброєнь та промислової співпраці.
Вона вказала, що на конференції планується участь представників Ради нацбезпеки, Міністерства торгівлі, Пентагону й Державного департаменту США, а також Офісу президента, Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства закордонних справ України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-