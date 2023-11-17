Республіканці шантажують демократів допомогою для України

Як вдалося дізнатися виданню Politico, у Конгресі США республіканці погрожують демократам заблокувати виділення допомоги Україні, якщо не буде ухвалене рішення щодо безпеки американських кордонів.

У Конгресі спалахнув новий конфлікт щодо України

Як розповіли журналістам їхні інсайдери, запит американського лідера Джо Байдена у розмірі 60 мільярдів доларів для Києва тепер опинився у пастці боротьби за політику щодо безпеки кордонів.

Наразі триває дискусія між шістьма ключовими учасниками перемовин стосовно підвищення стандартів для отримання притулку в США.

Республіканці наполягають на тому, що саме це має стати найважливішою умовою для надання допомоги Україні, однак демократи не підтримують такий підхід до справи.

Як стверджує одне з анонімних джерел, 15 листопада ці дискусії були навіть продуктивними та позитивними, однак поки вони ще тривають.

Очільник судового комітету Сенату від демократів Дік Дурбін заявив журналістам, що поки це лише початкові стадії переговорів.

На переконання редакції видання, ситуація, що склалася, вказує на те, що допомога Україні та Ізраїлю зараз під загрозою, як ніколи.

Ситуація продовжує загострюватися

Що важливо розуміти, наступний дедлайн для ухвалення законопроєктів настає лише в січні 2024 року.

Республіканці продовжують скаржитися на те, що чимало демократів заважають їхнім намаганням реформувати стандарти надання притулку як єдиного способу розблокувати допомогу Києву.