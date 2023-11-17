Республиканцы шантажируют демократов помощью для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Республиканцы шантажируют демократов помощью для Украины

Конгресс США
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Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, в Конгрессе США республиканцы угрожают демократам заблокировать выделение помощи Украине, если не будет принято решение относительно безопасности американских границ.

В Конгрессе вспыхнул новый конфликт относительно Украины

Как рассказали журналистам их инсайдеры, запрос американского лидера Джо Байдена в размере 60 миллиардов долларов для Киева теперь оказался в ловушке борьбы за политику по безопасности границ.

В настоящее время продолжается дискуссия между шестью ключевыми участниками переговоров о повышении стандартов для получения убежища в США.

Республиканцы настаивают на том, что именно это должно стать важнейшим условием для оказания помощи Украине, однако демократы не поддерживают такой подход к делу.

Как утверждает один из анонимных источников, 15 ноября эти дискуссии были даже продуктивными и положительными, однако пока они продолжаются.

Глава судебного комитета Сената от демократов Дик Дурбин заявил журналистам, что пока это только начальные стадии переговоров.

По убеждению редакции издания, сложившаяся ситуация указывает на то, что помощь Украине и Израилю сейчас под угрозой, как никогда.

Ситуация продолжает обостряться

Что важно понимать, следующий дедлайн для принятия законопроектов наступает только в январе 2024 года.

Республиканцы продолжают жаловаться на то, что многие демократы мешают их попыткам реформировать стандарты предоставления убежища как единственного способа разблокировать помощь Киеву.

Республиканцы заявили Politico, что если демократы попытаются сделать попытку принять помощь Украине без соглашения по границе, они его провалят. В то же время, некоторые законодатели выразили сомнение, что в результате переговоров по границе будет вообще достигнуто соглашение.

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