США не зможуть схвалити рішення щодо допомоги Україні щонайменще протягом місяця — Bloomberg

У США не зможуть розглянути питання подальшої військової допомоги Україні щонайменше до середини грудня, а може й довше.
Що відомо про проблеми із військовою допомогою Україні від США
За інформацією журналістів видання, ця ситуація викликає сумніви у здатності США підтримувати поставки життєво важливих для українських військових озброєнь.
Наразі прихильники продовження військової допомоги Україні у Конгресі ведуть важку боротьбу за схвалення рішення щодо широкого пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
Однак його ухвалення також пов’язане із питанням посилення кордону США із Мексикою і відокремлена від обов'язкових законопроектів, які вимагатимуть швидких дій.
Наразі ймовірно найбільш ранньою датою, коли у Конгрессі зможуть розглянути питання подальшої військової допомоги Україні, буде середина грудня. Майже через два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для країни в її війні проти Росії.
Представники Пентагону у розмові із журналістами видання визнали, що в очікуванні схвалення рішення щодо подальшої допомоги Україні останні пакети озброєнь та боєприпасів були значно обмеженими.
Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги у поєднанні з прикордонною політикою, за який вони зможуть проголосувати після повернення до Вашингтона зі святкування Дня Подяки пізніше цього місяця.
Автори матеріалу підкреслюють, що щироко та потужно анонсована підтримка України починає буксувати через серйозні проблеми.
На думку журналістів, бойові дії зайшли у глухий кут і затягуються вже на третій рік війни.
Наразі кремлівська диктатура робить ставку на те, що переживе діючі політичні сили у США та країнах ЄС.
Що кажуть американські конгресмени
Впливові прихильники України в Конгресі заявили, що вони як і раніше впевнені в більшій допомозі з боку США.
Голова комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол заявив, що "немає жодних шансів", що допомога не буде схвалена. "Це занадто важливо".
У Сенаті лідер більшості Чак Шумер пообіцяв демократам, таким як Кунс, що законопроект про Україну буде винесений на голосування після перерви на День Подяки.
Шумер також визнав, що будь-який пакет по Україні включатиме угоду з прикордонної політики.
Віце-голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзен Коллінз заявила пізно в середу, що переговори щодо прикордонної політики за закритими дверима просуваються, і вона розраховує на угоду наступного тижня.
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