У США не зможуть розглянути питання подальшої військової допомоги Україні щонайменше до середини грудня, а може й довше.

Що відомо про проблеми із військовою допомогою Україні від США

За інформацією журналістів видання, ця ситуація викликає сумніви у здатності США підтримувати поставки життєво важливих для українських військових озброєнь.

Наразі прихильники продовження військової допомоги Україні у Конгресі ведуть важку боротьбу за схвалення рішення щодо широкого пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Однак його ухвалення також пов’язане із питанням посилення кордону США із Мексикою і відокремлена від обов'язкових законопроектів, які вимагатимуть швидких дій.

Наразі ймовірно найбільш ранньою датою, коли у Конгрессі зможуть розглянути питання подальшої військової допомоги Україні, буде середина грудня. Майже через два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для країни в її війні проти Росії.

Представники Пентагону у розмові із журналістами видання визнали, що в очікуванні схвалення рішення щодо подальшої допомоги Україні останні пакети озброєнь та боєприпасів були значно обмеженими.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги у поєднанні з прикордонною політикою, за який вони зможуть проголосувати після повернення до Вашингтона зі святкування Дня Подяки пізніше цього місяця.

Нам потрібно змусити себе почати переговори наступного тижня. В українців закінчується паливо, зброя і боєприпаси. Конгрес повинен діяти в ті терміни, які мають значення, - заявив демократ з Делаверу, який має тісні зв'язки з Байденом, Кріс Кунс. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що щироко та потужно анонсована підтримка України починає буксувати через серйозні проблеми.

На думку журналістів, бойові дії зайшли у глухий кут і затягуються вже на третій рік війни.

Наразі кремлівська диктатура робить ставку на те, що переживе діючі політичні сили у США та країнах ЄС.

Що кажуть американські конгресмени

Впливові прихильники України в Конгресі заявили, що вони як і раніше впевнені в більшій допомозі з боку США.

Голова комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол заявив, що "немає жодних шансів", що допомога не буде схвалена. "Це занадто важливо".

У Сенаті лідер більшості Чак Шумер пообіцяв демократам, таким як Кунс, що законопроект про Україну буде винесений на голосування після перерви на День Подяки.

Шумер також визнав, що будь-який пакет по Україні включатиме угоду з прикордонної політики.

Віце-голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзен Коллінз заявила пізно в середу, що переговори щодо прикордонної політики за закритими дверима просуваються, і вона розраховує на угоду наступного тижня.