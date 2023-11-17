США не смогут одобрить решение о помощи Украине как минимум в течение месяца — Bloomberg
Категория
Политика
Дата публикации

США не смогут одобрить решение о помощи Украине как минимум в течение месяца — Bloomberg

Джо Байден
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Источник:  Bloomberg

В США не смогут рассмотреть вопрос дальнейшей военной помощи Украине, по меньшей мере, до середины декабря, а может и дольше.

Что известно о проблемах с военной помощью Украины от США

По информации журналистов издания, эта ситуация вызывает сомнения в способности США поддерживать поставки жизненно важных украинских военных вооружений.

Сторонники продолжения военной помощи Украине в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за одобрение решения о широком пакете помощи Украине и Израилю.

Однако его принятие также связано с вопросом усиления границы США с Мексикой и отделено от обязательных законопроектов, требующих скорых действий.

Вероятно, наиболее ранней датой, когда в Конгрессе смогут рассмотреть вопрос дальнейшей военной помощи Украине, будет середина декабря. Спустя почти два месяца после того, как президент Джо Байден впервые пригласил 61 миллиард долларов для страны в ее войне против России.

Представители Пентагона в разговоре с журналистами издания признали, что в ожидании одобрения решения по дальнейшей помощи Украине последние пакеты вооружений и боеприпасов были значительно ограничены.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением о пакете помощи в сочетании с пограничной политикой, за который они смогут проголосовать по возвращении в Вашингтон с празднования Дня Благодарения позже этого месяца.

Нам нужно заставить себя начать переговоры на следующей неделе. У украинцев кончается топливо, оружие и боеприпасы. Конгресс должен действовать в те сроки, которые имеют значение, – заявил демократ из Делавера, имеющий тесные связи с Байденом, Крис Кунс.

Авторы материала подчеркивают, что искренне и мощно анонсированная поддержка Украины начинает буксовать из-за серьезных проблем.

По мнению журналистов, боевые действия зашли в тупик и затягиваются уже на третий год войны.

Кремлевская диктатура делает ставку на то, что переживет действующие политические силы в США и странах ЕС.

Что говорят американские конгрессмены

Влиятельные сторонники Украины в Конгрессе заявили, что они по-прежнему уверены в большей помощи со стороны США.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что "нет никаких шансов", что помощь не будет одобрена. "Это слишком важно".

В Сенате лидер большинства Чак Шумер пообещал демократам, таким как Кунс, что законопроект об Украине будет вынесен на голосование после перерыва в День Благодарения.

Шумер также признал, что любой пакет по Украине будет включать соглашение по пограничной политике.

Вице-председатель Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзен Коллинз заявила поздно в среду, что переговоры по пограничной политике за закрытыми дверями продвигаются, и она рассчитывает на сделку на следующей неделе.

Если мы не предоставим дополнительную помощь Украине до конца года, это будет ошибкой исторического масштаба, отмечает руководитель комитета по разведке в Сенате Марк Уорнер.

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