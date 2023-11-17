США исчерпали средства на большинство программ военной помощи Украине
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США исчерпали средства на большинство программ военной помощи Украине

Джо Байден и Камала Харрис
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Источник:  Украинская правда

Большинство программ военной помощи Украине со стороны США потеряли финансирование и необходимо искать новые пути финансирования развязанной Россией преступной войны.

США фактически исчерпали средства в помощь Украине

По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарии Каленюк, сейчас у США существуют проблемы с военной помощью Украине и Киев должен это понимать.

Некоторые программы военной помощи исчерпаны. Программа USAI, по которой покупают оружие для Украины, не имеет финансирования. И сейчас это не критично, но через недели, а еще больше – через месяцы мы будем ощущать эту ситуацию на фронте. То есть, наши военные будут ее чувствовать. Нам нужно очень по-взрослому понять, что в Штатах есть проблема для Украины, – отмечает Каленюк.

Она подчеркнула, что наиболее вероятный сценарий для руководства Украины, это усилия по использованию 300 млрд долларов из средств замороженных активов РФ, которые заблокированы в странах ЕС и США.

Также Каленюк предлагает рассмотреть возможность переговоров о поддержке таких богатых стран, как Норвегия, и в целом перевести экономику Украины на военную экономику.

Что известно о совместном оборонном форуме Украины с США

По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон, двухдневная украинско-американская конференция по вопросам оборонно-промышленной сферы состоится 6-7 декабря в Вашингтоне.

Она отметила, что в конференции примут участие представители украинской и американской промышленности и официальные лица обеих стран.

Целью мероприятия станет изучение возможностей совместного производства вооружений и промышленного сотрудничества.

Конференция является частью усилий правительства США, направленных на значительное увеличение производства вооружений для поддержки борьбы Украины за свободу и безопасность, отметила представитель Совета нацбезопасности.

Она указала, что на конференции планируется участие представителей Совета нацбезопасности, Министерства торговли, Пентагона и Государственного департамента США, а также Офиса президента, Минобороны, Министерства по стратегическим отраслям промышленности и Министерства иностранных дел Украины.

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