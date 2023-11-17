США исчерпали средства на большинство программ военной помощи Украине

Большинство программ военной помощи Украине со стороны США потеряли финансирование и необходимо искать новые пути финансирования развязанной Россией преступной войны.
США фактически исчерпали средства в помощь Украине
По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарии Каленюк, сейчас у США существуют проблемы с военной помощью Украине и Киев должен это понимать.
Она подчеркнула, что наиболее вероятный сценарий для руководства Украины, это усилия по использованию 300 млрд долларов из средств замороженных активов РФ, которые заблокированы в странах ЕС и США.
Также Каленюк предлагает рассмотреть возможность переговоров о поддержке таких богатых стран, как Норвегия, и в целом перевести экономику Украины на военную экономику.
Что известно о совместном оборонном форуме Украины с США
По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон, двухдневная украинско-американская конференция по вопросам оборонно-промышленной сферы состоится 6-7 декабря в Вашингтоне.
Она отметила, что в конференции примут участие представители украинской и американской промышленности и официальные лица обеих стран.
Целью мероприятия станет изучение возможностей совместного производства вооружений и промышленного сотрудничества.
Она указала, что на конференции планируется участие представителей Совета нацбезопасности, Министерства торговли, Пентагона и Государственного департамента США, а также Офиса президента, Минобороны, Министерства по стратегическим отраслям промышленности и Министерства иностранных дел Украины.
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